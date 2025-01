Domani alle 15,15. Sfida agli scozzesi a Edimburgo

E sfida numero 38 sia. Il Sei Nazioni dell’Italrugby si apre (domani alle 15,15 diretta su Sky Sport 1 e in simulcast su Rai 2) contro la Scozia a Edimburgo. Il bilancio è di 28 successi per gli Highlanders e nove vittorie azzurre, l’ultima lo scorso marzo quando Michele Lamaro sollevò la ‘Cuttitta Cup’. Il ct QUesada conferma la coppia di centri formata da Brexm e Menoncello. In mediana Garbisi e Page-Relo. In terza linea spazio a Cannone, capitan Lamaro e Negri flanker. In seconda linea, con Federico Ruzza il debutto nel torneo di Dino Lamb. In prima linea Fischetti, Nicotera e Ferrari guideranno la mischia azzurra. In panchina l’esordiente Rizzoli è pronto a collezionare il suo primo cap.