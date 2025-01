Dubbi Andrea Costa e Virtus, l’ora del riscatto

di Antonio Montefusco

C’è un motivo ricorrente nel campionato della Virtus: sono già tante le occasioni perse e i punti gettati al vento dopo aver comandato per lunghi tratti le partite giocate. E’ accaduto anche domenica a Ragusa dove in più momenti i gialloneri sono stati sopra di 11 punti. Già nel primo quarto la squadra di Galetti era volata oltra la doppia cifra di vantaggio (8-19; poi il black out che ha consentito ai siciliani di rifarsi sotto a solo 5 punti alla prima sirena. La situazione si è ripetuta anche nel terzo quarto (47-58), ma pure in questa circostanza Ragusa ha trovato la forza per risalire, mentre Imola ha mancato i colpi del ko. Quando non trovi il killer instinct e gli avversari si galvanizzano, poi diventa davvero dura trovare il bandolo della matassa. In Sicilia sarebbe bastato ben poco per vincere, battere gli avversari e godersi la terza vittoria di fila. Invece ancora una volta Masciarelli e compagni devono mordersi le pani per aver gettato alle ortiche un match che avevano in pugno. Di fronte non c’era un’avversaria irresistibile, ma una squadra ultima in classifica; è vero che Ragusa era reduce da una vittoria, ma pure Imola arrivava da quattro punti consecutivi in due match. E questo aspetto doveva essere energia per il gruppo allenato da Galetti.

A forza di occasioni perse, la Virtus rischia di trovarsi a fine campionato con un pugno di mosche in mano; non centrando obiettivi che potevano essere alla portata e invece sono sfuggiti. Troppe partite buttate al vento. Il gruppo è tornato ieri pomeriggio dalla Sicilia, in serata l’allenamento al PalaRuggi dove Galetti avrà ribadito ai suoi come certi errori non si possono ripetere. Domenica probabilmente bisognava affidarsi ancora di più alla coppia Morina (26) e Vaulet (27) capaci di segnare 53 degli 82 punti totali. In certi frangenti è mancato l’apporto di altri giocatori, tanto che nessun’altro è arrivato in doppia cifra. Non c’è tempo per i rimpianti, domani la Virtus giocherà al PalaRuggi con Faenza, e all’andata Masciarelli e compagni persero incredibilmente dilapidando un vantaggio di 18 punti. In via Grazia dei arriverà come avversario l’ex capitano Francesco Magagnoli, fino a qualche settimana fa il giocatore che faceva infiammare il parquet imolese.