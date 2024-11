Due milanesi in Champions League. Vero Volley in Slovenia. L’Allianz parte dal Knack

Prosegue e da un lato inizia il percorso delle squadre milanesi di volley in Champions League. Oggi alle 18, le ragazze della Numia Vero Volley, dopo la prima partita e vittoria con l’FC Porto e dopo il successo al tie break del weekend contro Busto, sono chiamate alla prima trasferta della coppa. La formazione di Stefano Lavarini sfida il Calcit Kamnik, reduce invece dalla sconfitta contro il VakifBank Istanbul. "Credo sia fondamentale in Champions League vincere senza perdere set qua e là. – spiega la centrale Anna Danesi - Giovedì scorso contro il Porto siamo state brave in questo senso, proveremo a ripeterci in Slovenia. Il periodo è fatto di tanti impegni, ma adesso inizia il bello". Le lombarde potranno far affidamento anche su Paola Egonu, rientrata domenica dopo un mese di stop a seguito dell’operazione alle fosse nasali e in campo (nonostante le voci di mercato che la vorrebbero vicina al ritorno in Turchia) per la prima volta dalla conquista dell’oro olimpico. Inizia, invece, domani la strada dell’Allianz Milano nell’Europa che conta. Per la prima volta nella propria storia, i meneghini disputeranno la Champions League. Il debutto è fissato all’Allianz Cloud, alle 18.30 contro i belgi del Knack Roeselare. La compagine guidata da Roberto Piazza ha vinto le ultime due partite interne di Superlega contro Cisterna Volley e Grottazzolina sfruttando le energie e le motivazioni di tanti giocatori spesso in panchina. Sabato, non a caso, è stato nominato MVP Davide Gardini, alla seconda partita da titolare. Lo schiacciatore, figlio d’arte, è stato il migliore dei suoi e oltre ad aver contribuito alla conquista dei tre punti ha permesso a Kaziyski, che un po’ d’esperienza in Europa ce l’ha, di poter rifiatare. Ha potuto riposare il libero Damiano Catania, sostituito a dovere da Matteo Staforini: "È la prima volta, sia per Milano sia per me - ha detto nel programma della Lega After Hours - Abbiamo un girone tosto ma possiamo giocarci le nostre carte".

Giuliana Lorenzo