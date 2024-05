È già famoso. Sulla sua storia hanno fatto un film

Jonas Deichmann sembra uscito da un romanzo, tante sono le vite che ha già vissuto questo superuomo nato a Stoccarda nel 1987. Cresciuto nella Foresta Nera tra Grunbach e Pforzheim, ha studiato Affari Internazionali in Svezia, Brasile, Singapore, Danimarca e India, ottenendo diplomi nei master in Economia a Jönköping e Copenhagen. Poi è tornato in Germania dove ha lavorato come direttore vendite per una società svedese di software con sede a Monaco di Baviera.

L’avventura ce l’aveva nei cromosomi: su Wikipedia si racconta del nonno di Jonas che andò a vivere in Africa, si stabilì in Guinea, lavorò come cacciatore di serpenti e girò il mondo in barca vela.

"Mio nonno è stato una grande fonte di ispirazione per me, era il mio eroe e ha acceso la scintilla dell’avventura in me".