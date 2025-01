Eccellenza Avvio scioccante della Massese. Le zebre prendono 3 gol nella prima mezz’ora

Pro Livorno 3

Massese 2

PRO LIVORNO: Strambi, Bani (79’ Tantardini), Casanova, Freschi, Cavalli (52’ Lischi), Signorini, Sottile, Santagata, Morelli (73’ Lucchesi), Pratesi, Gjini (70’ Putrignano). A disp. Bettarini, Buonaccorsi, Faye, Maffei, Romanacci. Allenatore: Bandinelli.

MASSESE: Mariani, Mapelli (89’ Lazzini), Quilici, Cecilia (56’ Bartolomei), Andrei, Favret (79’ Bossini), Bertipagani (49’ Vignali), Costanzo, Buffa, Anich, Ferrara (61’ Lorenzini). A disp. Cozzolino, Brizzi, Romiti, Rami. Allenatore: Pisciotta.

Arbitro: Danesi di Pistoia (Casole e Braga di Pisa).

Marcatori: 3’ Santagata, 11’ autorete Andrei, 22’ Gjini, 26’ Buffa, 68’ Vignali.

LIVORNO - Vittoria pesantissima (3-2) della Pro Livorno Sorgenti, che si rilancia nella corsa ai play-off. Si interrompe dopo dodici risultati utili la serie positiva della Massese (che non perdeva dal lontano 6 ottobre) in una insidiosa trasferta vietata ai sostenitori ospiti. Federico Bandinelli dopo il ko del turno precedente sul campo del PonteBuggianese cambia ben cinque uomini: Strambi tra i pali, Bani, Cavalli, Santagata e Morelli le novità dal primo minuto. Risponde Massimiliano Pisciotta con 10 conferme: Favret per Bossini l’unica variante rispetto al big-match col Camaiore. E’ un avvio choc, quello della Massese: a metà primo tempo si trova sotto di tre reti. Al 3’ segna Santagata, girando in porta da centro area dopo una combinazione Gjini-Bani sulla destra. Al 6’ Strambi sventa in angolo il possibile uno a uno di Favret. E’ invece la Pro Livorno a raddoppiare al 10’: sfortunata la deviazione di Andrei su una palla inattiva dalla tre quarti. Al 22’ rilancio sbagliato di Mariani sui piedi di Gjini, che controlla, avanza e segna a fil di palo. I tifosi di casa si stropicciano gli occhi. Non ci sta la Massese, che trova il gol al 26’ con Buffa e potrebbe accorciare ulteriormente le distanze con Costanzo.

Nel secondo tempo forcing offensivo dei bianconeri, che però scoprono le spalle al contropiede degli avversari. Al 48’ Mariani deve deviare in corner su Santagata. Poi il portiere rischia grosso su un’altra leggerezza in fase di appoggio; infine si riscatta al 63’ neutralizzando Morelli. Al 68’ assist di Buffa per l’accorrente Vignali (subentrato in avvio di ripresa a Bertipagani), che non dà scampo a Strambi. Chance del pareggio al 70’, con un gran tiro al volo di Favret fuori di poco. Al 73’ Vignali entra in area e conclude, il pallone deviato finisce sull’esterno della rete. Generoso l’assalto finale della Massese, ma non si registrano ulteriori nitide occasioni.