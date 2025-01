Eccellenza Massese, fuori tutto. Imperativo battere la Sestese

Va in scena questo pomeriggio (ore 14,30) il primo atto della doppia sfida tra Massese e Sestese con gli apuani che hanno il vantaggio di giocarlo in casa, davanti al proprio pubblico. E’ un anticipo di campionato importante in una giornata che vedrà un altro scontro al vertice, quello tra Cenaia e Camaiore. I ragazzi di mister Pisciotta non hanno alternative: devono cercare i tre punti per provare ad accorciare il distacco proprio dalla Sestese, terza in classifica, e magari riuscire a scavalcare il Cenaia riguadagnandosi il quarto posto.

Per il match odierno è regolarmente tra i convocati anche Tiziano Andrei che aveva accusato una piccola contrattura. Sullo sfondo resta inevitabilmente la finale di Coppa Italia che potrebbe indurre i due tecnici a gestire le forze preservando qualche giocatore. Proprio da oggi, fra l’altro, inizierà allo stadio la prevendita per la finale con biglietteria aperta a partire dalle ore 13,30. Prevendita che proseguirà anche lunedì e martedì in orario pomeridiano (dalle ore 15,00 alle ore 19,30).

"Diciamo che delle due partite quella che va preparata è la prima – ha spiegato il tecnico bianconero – mentre la finale di Coppa si prepara da sola, dove conteranno testa e carattere. Troviamo una squadra solida che ha la seconda difesa in campionato ed è sopra di noi di 4 punti. Questo match lo dobbiamo interpretare come una prima finale e mercoledì ci sarà la seconda. Lo dico per l’esperienza avuta da giocatore: se si molla un po’ di testa si rischia di perderle entrambe. Io, invece, le voglio vincere tutte e due. C’è tanta euforia intorno a noi ma dobbiamo essere bravi a non farci travolgere da questo clima e rimanerne fuori. I tifosi ci stanno dando una grossissima mano e vogliamo tenerceli cari da qui a fine stagione. A inizio anno c’era qualcuno un po’ scettico. Fa piacere che adesso allo zoccolo duro si siano aggiunti sempre più sostenitori".