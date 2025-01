Eccellenza: parla il team manager Moriconi. "Vittoria dedicata alla famiglia Pioli». Castelnuovo, grinta e grande cuore

Il Castelnuovo ha iniziato bene il 2025 andando a vincere in trasferta a Santa Croce sull’Arno una gara che si era messa subito in salita con il gol della Cuoiopelli dopo venti minuti, mentre i gialloblu avevano già sprecato diverse occasioni. "E’ stata una vittoria sofferta, in rimonta - commenta il team manager Alessandro Moriconi, ma meritata per le tante occasioni create. Una vittoria che dedichiamo alla famiglia Pioli alla quale la società e tutta la squadra si sono strette intorno in questi giorni di terribile sofferenza per la scomparsa del piccolo Tommaso, figlio di Gianluca e nipote di Diego".

"Siamo un gruppo molto unito e l’allenatore Walter Vangioni ha creato intorno ad esso un clima disteso, alleggerendo la pressione della nostra buona classifica che ci vede da alcune settimane al secondo posto - aggiunge - . Giocheremo partita per partita, fino al termine del campionato con la consapevolezza delle nostre forze e dei nostri limiti. Il 6 aprile vedremo poi il posto in classifica che ci assegnerà questo Girone A di Eccellenza di altissimo livello tecnico".

Prima della gara a Santa Croce sull’Arno c’è stato un minuto di silenzio in ricordo di Tommaso e la squadra ha giocato poi con il lutto al braccio. Il primo gol del 2025 è stato dell’attaccante Duccio Campani, classe 2005, arrivato in Garfagnana, in prestito dal Pisa e protagonista di un buon campionato in cui finora ha segnato quattro reti. Campani era stato anche il primo bomber della stagione con il suo gol della vittoria a Ponte Buggianese nella prima domenica del girone di andata. Campani, da diverse domeniche, fa coppia d’attacco con Gianluca Camaiani, ritornato in perfetta forma dopo un lungo infortunio, coadiuvati alle spalle da un sempre più bravo Amine El Hadoui, classe 2000, cresciuto calcisticamente nel vivaio gialloblu, poi passato al River Pieve e quest’anno ritornato nel Castelnuovo, dove in questa prima parte del campionato ha già messo a segno cinque reti, capo cannoniere della squadra insieme a Gigi Grassi.

La partita di Santa Croce sull’Arno ha messo in evidenza anche la concretezza e la caparbietà dei ragazzi di Vangioni che volevano far dimenticare subito ai propri tifosi lo scivolone interno con il Pontebuggianese e ci sono riusciti, superando anche la difficoltà psicologica dello svantaggio iniziale.

Dino Magistrelli