Equitazione, nelle tappe della Fei World Cup. De Luca e Turturiello a Londra. Gaudiano punta verso l’Arabia

Da tre anni ormai, precisamente dal 2021, la storica Olympia Hall di Londra è in corso di ristrutturazione e le manifestazioni che ospitava, anche il Csi "cinque stelle" tappa della Fei World Cup, sono state dirottate sul modernissimo ExCel Exibition Centre nel quartiere di Newham, ai Docks. È dunque nella moderna location che ha preso il via il celebre London International Horse Show che ospita la Coppa del Mondo di salto ostacoli (penultima tappa del 2023) con il tradizionale contorno di coloratissmi spettacoli equestri tipicamente "british style".

Ed è di fronte a un pubblico di grandi intenditori quali sono i britannici che le "star" del concorso ippico danno vita ogni anno a una competizione che, nonostante sia parte di un circuito sempre più standardizzato, a Londra rimane unica nel suo genere. In campo, a sfidare le leggi della fisica su ostacoli imponenti (anche 1,60 m.) e tracciati quanto mai tecnici ci sono 49 fuoriclasse di 16 nazioni, con un totale di 11 cavalli-atleti. Tra loro anche i nostri Lorenzo De Luca (Cappuccino 194, Don Vito, Violino Il Palazzetto) e Francesco Turturiello (Made In’t Ruytershof, Quite Balou, Quick Nek Eh).

Alla vigilia la classifica generale della World Cup Europa Ovest è guidata dal giovane britannico Harry Charles (55 punti in 5 partecipazioni), davanti al connazionale Ben Maher (52 punti, 4 partecipazioni) e dallo svedese Von Eckermann (51, 6 partecipazioni). De Luca nella generale è primo degli azzurri (22 punti in 4 tappe), Turturiello in 6 tappe non è mai riuscito ad andare a punti, pur sfiorando più volte il piazzamento utile. L’altra Coppa del Mondo del week-end è a Riyadh, Arabia Saudita-Lega Medioriente, dove ci sono Gaudiano che la settimana scorsa ha vinto due GP (Nikolaj de Music, Chalou) e Camilli (Odense Odeveld, Chacco’s Girlstar). Infine nel "quattro stelle" di Francoforte gareggia la Martinengo (Delta de L’Isle, Scuderia 1918 Quick and Easy 3).