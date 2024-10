Estra formato Silins, la marcia in più: "E adesso pensiamo alle V nere"

PISTOIA

Karlis Silins è stato l’Mvp del match vinto da Pistoia contro Napoli: 22 punti, 7 rimbalzi, 2 stoppate i suoi numeri ma soprattutto una grande presenza in campo nei momenti più importanti. Non ci sono dubbi sul fatto che ci sia molto del suo su questa vittoria che non solo regala i primi due punti all’Estra ma calma un po’ l’ambiente e toglie pressione alla squadra.

"E’ stata una partita molto dura – dice Silins - anche loro sono hanno giocato con tanta energia ma siamo stati bravi a riuscire a controbatterli mettendo in campo un’intensità ancora più forte. Nei primi due quarti abbiamo tirato benissimo e quando siamo rientrati negli spogliatoi eravamo consapevoli che non avremmo potuto continuare a segnare con quelle medie perché sappiamo che è difficile che accada ed allora nel terzo e quarto periodo ci siamo concentrati sul migliorare in difesa e tenere duro e così è stato. Per quanto mi riguarda ho uno stile di gioco che quando sono libero, tiro. E’ ovvio che ci sono partite in cui i tiri vanno a segno così come ci saranno partite in cui non tutti entreranno".

Una vittoria in cui credevano in pochi, diciamo pure solo qualche inguaribile ottimista perché i segnali che erano arrivati dalla pre stagione non erano confortanti ed invece i biancorossi hanno risposto come meglio non si poteva.

"In ogni partita che abbiamo giocato in pre stagione è stato notato solo il risultato finale e gli scarti con cui abbiamo perso – spiega Silins - noi, invece, in ogni partita abbiamo visto dei miglioramenti e più siamo andati avanti e più abbiamo migliorato. A questo va aggiunto che in questa prima partita giocata in casa i tifosi ci sono stati vicini fin da subito e questo ci ha aiutato molto per giocare ancora meglio e per sentirci ancora più squadra. Avere vicino i nostri tifosi per noi è molto importante".

Il prossimo avversario sarà Bologna ed è già sufficiente questo per rendersi conto della difficoltà che aspetta Pistoia, se poi ci mettiamo che i biancorossi giocheranno nella tana delle "V nere" ecco che la situazione si complica ancora di più.

"Ora ci godiamo la vittoria poi inizieremo a pensare a Bologna – ammette Silins - Non è un segreto per nessuno che se noi non andiamo super preparati prenderemo 30 o 40 punti ed è per questo che dovremo arrivare al massimo per avere almeno una possibilità".

Intanto ieri è arrivato a Pistoia Simaj Christon che si è subito sottoposto alle consuete visite mediche al Centro Vignali sotto gli occhi attenti del dottore Edoardo Cantilena. Oggi il nuovo play biancorosso si unirà alla squadra per i primi allenamenti che saranno aperti al pubblico, come quelli di venerdì, con orario 9.30-12.30 e 17.30-19.

