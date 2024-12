Eurolega. Olimpia ko in volata. Festa Bayern al Forum

Non riesce a ritrovare il successo l’Olimpia Milano che patisce un partenza disastrosa nel ko subito dal Bayern Monaco. Il -18 dei primi 7’ diventa una montagna da scalare nel 78-79 ottenuto dai tedeschi, anche se in realtà già nel primo tempo l’Armani era tornata in parità. Così il -1 finale grida vendetta perchè Milano è partita davvero troppo in ritardo nel match. Non bastano i 18 punti di Mirotic, come i 14 di LeDay. Si rivede dopo tanto tempo anche Josh Nebo che in 16’ ha già grande impatto con 11 punti e 8 rimbalzi.

Nel pre-partita è il momento dei ricordi con Napier e Voigtmann omaggiati dall’Olimpia, mentre la partenza è da incubo, esattamente come ad Atene. Addirittura i milanesi vanno sotto 6-24 dopo 7’, prima di capire che la partita è realmente iniziata. Diventa così subito il momento del ritorno in campo, dopo quasi due mesi, di Nebo e la coppia con LeDay funziona tanto che arriva un 13-0 di parziale a riaccendere lo spirito biancorosso. Così la lenta rimonta è completata sul 35-35 proprio grazie al pivot milanese. All’intervallo si va sul 39-40, ma alla ripresa del gioco arriva anche il primo vantaggio di Milano con un tripla del francese Causeur sul 43-40.

Da questo momento la partita ha un andamento ad elastico con le squadre che continuano a sorpassarsi tra loro, fino a quando il Bayern non riprende le redini a fine quarto, tornando avanti 59-65. Milano cambia faccia in difesa, non subisce punti per 4’, pareggia con Nebo (65-65) e sorpassa di nuovo con Brooks (68-65). Con LeDay, Milano va 76-71, ma dura un attimo perchè di nuovo Edwards pareggia con 5 punti filati a quota 76 a -1’23“ e poi passa avanti 76-78 a -50“. Weiler-Babb a -11“ in lunetta fa 1/2 (78-79), ma l’Olimpia con Shields spreca la sua chance di vittoria allo scadere.

Ora weekend senza partite per i biancorossi, perchè la gara di campionato contro la rivelazione Trapani Shark sarà il posticipo di lunedì. Si giocherà alle ore 19 ancora al Forum.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-BAYERN MONACO 78-79 (14-26; 39-40; 59-65) Sandro Pugliese