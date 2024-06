Europei di atletica, Fabbri guida la carica dei toscani

Roma, 7 giugno 2024 – Partono oggi, 7 giugno, i Campionati europei di atletica leggera all’Olimpico di Roma: è la terza volta che questa competizione si svolge in Italia (nel 1934 a Torino, nel 1974 a Roma con Mennea protagonista vincente sui 200) e la prima in un anno olimpico. Tanto che il presidente della Fidal, Stefano Mei, parla di “trials (gare di selezione, ndr) per le Olimpiadi”.

Gli azzurri con Jacobs, Tamberi e Palmisano (e tanti altri) hanno grandi ambizioni e all’interno della squadra italiana c’è un nucleo di alto livello di toscani, su tutti i fiorentini Leonardo Fabbri (getto del peso) e Larissa Iapichino (salto in lungo).

Fabbri sarà subito impegnato nella prima serata con le qualificazioni, poi la finale sabato sera. Il fiorentino sta vivendo una grande stagione con la punta del 22,95 di Savona e una media di lanci-vittoria oltre i 22,74.

Iapichino, invece, chiuderà con la finale del 12 giugno. La miglior misura stagionale continentale all'aperto è proprio di Larissa (argento agli euroindoor) con 6,86 a Palermo.

Ma poi anche il maratoneta Meucci, la velocista pisana Bongiorni, la martellista livornese Mori, l’astista fiorentino Stecchi e, in un certo senso, lo stesso Jacobs che gareggia nei campionati di società per la Virtus Lucca. Nella marcia, sfortunato il fiorentino Cosi che non ha recuperato dall’infortunio al polso (è stato travolto sullo scooter da un altro motorino e ha riportato la frattura di ulna e radio), ma con il suo sostituto restiamo in Toscana: il livornese Gianluca Picchiottino.

Intanto, il presidente Mei si gode i risultati degli ultimi tre anni, dal 2021 a qui: “Queste tre stagioni sono state eccezionali. Cinquanta anni dopo ci sono gli Europei a Roma: l’anniversario importante è quello. Va detto che è ancor più incisivo il ruolo dell’Europa nell’atletica mondiale ed è ancor più difficile emergere. È difficile ripetersi, ma per tre stagioni questi ragazzi lo hanno fatto. Francamente non ho mai visto una Nazionale così coesa. Qui abbiamo cinque atleti che possono segnare un’epoca con questi Europei. Mi fate emozionare forse più di quando ero in pista. Saranno sei giornate intense, auguro a tutti di divertirsi. L’allestimento degli Europei all’Olimpico è bellissimo”.

Ecco i 16 atleti toscani (per nascita o appartenenza societaria) in ordine alfabetico, come sono presentati nel sito della Fidal

ILARIA ELVIRA ACCAME (Atletica Libertas Unicusano Livorno) - Staffetta 4x400 metri.

Prestigiosa convocazione per la giovane atleta amaranto, alla sua prima presenza in nazionale assoluta, reduce da continui progressi in pista, che sarà a disposizione per le necessità della squadra nella staffetta.

400 metri - PB e SB: 52”29

LAPO BIANCIARDI (GS Avis Barletta) - Staffetta 4x400 metri.

L’atleta toscano cresciuto nell’Assi Giglio Rosso si farà trovare pronto per le necessità della staffetta

400 metri - PB: 46”27 SB: 46”64

ANNA BONGIORNI (CS Carabinieri) - 100 m e Staffetta 4x100.

Terza partecipazione ai Campionati Europei outdoor per l’atleta pisana figlia d’arte, oramai da considerarsi una veterana avendo superato le venti presenze in nazionale; è attesa soprattutto nella staffetta che proverà a ripetere gli exploit delle ultime stagioni.

PB: 11”27 SB: 11”39

YOHANES CHIAPPINELLI (CS Carabinieri) - Mezza Maratona.

L’atleta senese, dopo aver abbandonato i suoi amati 3.000 siepi con in dote una medaglia di bronzo agli europei del 2018, ha deciso di mettersi in gioco su distanze più lunghe.

PB: 1h00”45 SB: -

LEONARDO FABBRI (CS Aeronautica Militare) - Getto del Peso.

Aspettative di medaglia per il pesista fiorentino, reduce da risultati strepitosi nel mese di maggio appena trascorso, conditi dal nuovo record italiano di 22,95 m che lo ha reso leader stagionale della specialità in Europa.

PB e SB: 22,95 m

FRANCESCO GUERRA (CS Carabinieri/GP Parco Alpi Apuane) - 10.000 metri.

Dopo la medaglia d’argento agli europei under 23 dello scorso anno, Francesco si cimenta nell’atletica dei “grandi”, dopo aver indossato la maglia azzurra in tutte le rassegne europee giovanili.

PB e SB: 28’22”07

LARISSA IAPICHINO (Fiamme Oro Padova / Atletica Firenze Marathon) - Salto in Lungo.

Larissa si presenta accreditata dalla migliore misura stagionale europea, grazie al salto di 6,86 realizzato a Palermo lo scorso 26 maggio. Non mancheranno le avversarie di rilievo nella corsa verso la medaglia.

PB: 6,97 m SB: 6,86 m

MARCELL JACOBS (Fiamme Oro Padova) - 100 metri e staffetta 4x100.

È grande l’attesa per vedere all’opera il velocista campione europeo in carica, nonché medaglia d’oro olimpica di Tokyo. E tanti amici dell’Atletica Virtus Lucca, società per la quale gareggia nel CDS, lo seguiranno da vicino nella speranza di poter festeggiare al traguardo.

PB: 9”80 SB: 10”03

ALESSIO MANNUCCI (CS Aeronautica Militare) - Lancio del Disco.

Meritata convocazione per l’atleta livornese che ha mostrato notevoli miglioramenti ed una costante crescita che lo hanno portato a ridosso della fettuccia dei 65 metri nel corso dei primi mesi della stagione.

PB e SB: 64,97 m

DANIELE MEUCCI (CS Esercito) - Mezza Maratona.

L’ingegnere pisano, che nel proprio palmarès vanta già diverse medaglie a livello europeo, indosserà per la 38ª volta la maglia azzurra assoluta e si cimenterà nella mezza maratona.

PB: 1h01’06” SB: -

RACHELE MORI (G.A. Fiamme Gialle / Atletica Livorno) - Lancio del Martello

Dopo i numerosi successi internazionali conquistati a livello giovanile, Rachele si appresta ad affrontare un’esperienza significativa a livello assoluto nel suo percorso di crescita sportiva.

PB: 69,02 m SB: 68,46 m

DIEGO ALDO PETTOROSSI (Atletica Libertas Unicusano Livorno) - 200 metri.

Dati i recenti notevoli progressi dimostrati, l’atleta amaranto si è guadagnato meritatamente la convocazione e si troverà a sfidare i migliori velocisti sulla scena europea

PB: 20”54 SB: 20”71

GIANLUCA PICCHIOTTINO (Fiamme Gialle) - Marcia 20 km

Ci sarà anche Gianluca a marciare nel suggestionale contesto dei Fori Imperiali della capitale.

PB e SB: 1h20’46”

IRENE SIRAGUSA (CS Esercito) - 200 m e Staffetta 4x100

Quinta partecipazione per Irene ai Campionati Europei outdoor, in uno Stadio Olimpico che l’ha già vista protagonista in gioventù di sensazionali prestazioni cronometriche.

PB: 22”96 SB: 23”03

CLAUDIO MICHEL STECCHI (Fiamme Gialle) - Salto con l’Asta

L’astista fiorentino dopo un’ottima stagione 2023, con il nono posto della finale ai Mondiali e il conseguimento del minimo per la partecipazione ai Giochi Olimpici di Parigi, a causa di una serie d i piccoli intoppi non ha ancora gareggiato nel corso del 2024: farà il suo esordio stagionale a Roma.

PB: 5,82 m SB: -

STEFANIA STRUMILLO (G.A. Fiamme Azzurre) - Lancio del Disco

La pedana del disco vedrà impegnata la lanciatrice emiliana che in occasione del CDS gareggia per la società toscana Atletica 2005. PB: 59,80 m SB: 58,26 m