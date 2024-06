Europei di nuoto 2024, 10 km di fondo: Pozzobon e Gabbrielleschi sul podio

Belgrado (Serbia), 12 giugno 2024 – Non solo l'Italia dell'atletica leggera, che fa incetta di medaglie negli Europei di Roma, arrivati all'ultima giornata: a Belgrado è in corso la rassegna continentale di nuoto, che nella mattinata di mercoledì 12 giugno ha visto il medagliere azzurro arricchirsi di altri due allori tramite la 10 km di fondo femminile grazie a Barbara Pozzobon e Giulia Gabbrielleschi, rispettivamente argento e bronzo. Il tutto, in attesa dell'omologa gara maschile, al via alle 13 e con i riflettori puntati su Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza e Dario Verani.

La cronaca della gara femminile

Prima ancora, la prima giornata legata al nuoto in acque libere ha visto il doppio acuto di Pozzobon e Gabrielleschi, rispettivamente argento e bronzo nelle acque dell'Ada Ciganlija. Con grandi rimpianti per un oro sfumato per pochissimo, con Leonie Beck che beffa la fondista veneta, che aveva condotto la gara in avanscoperta dalla seconda metà di gara fino, appunto, quasi alla fine. A spuntarla, dopo oltre 2 ore di gara, è invece la tedesca campionessa in carica di Roma 2022, che ha la meglio in volata per 1 decimo che tuttavia non basta a cancellare la grande prova del tandem azzurro, con Pozzobon che in particolare firma il proprio miglior risultato a queste distanze dopo aver dominato negli ultimi 3 km nonostante qualche virata pesante, con tanto di ostacolo colpito. Restando in casa Italia, è ben più defilata Veronica Santoni, che crolla nel finale dopo una buona prima parte di gara e chiude solo 16esima.

La gara maschile: presentazione e precedenti

L'attenzione adesso si sposta sulla gara maschile, con le speranze di medaglia che sono corroborate anche dai risultati degli Europei di Roma del 2022. L'oro andò all'Italia, sì, ma con il protagonista che non ti aspetti: a Lido di Ostia a spuntarla era stato Acerenza, con Paltrinieri solo settimo. A distanza di due anni tutto potrebbe essere cambiato, complice una batteria di rivali molto agguerrita, come evidenziato anche dai recenti Mondiali di Doha, in scena (insolitamente) nello scorso febbraio: in quell'occasione Acerenza aveva chiuso settimo, con Verani ottavo e con Paltrinieri che invece aveva marcato visita per curare la staffetta di 5 km. Sul podio invece erano saliti, nell'ordine, Kristof Rasovsky, Marc-Antoine Olivier ed Hector Pardoe. Restando in ambito iridato, a Budapest 2022 la coppia Paltrinieri-Acerenza aveva portato a casa, rispettivamente, un oro e un argento: solo terzo il grande rivale Florian Wellbrock.