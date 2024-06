Europei di nuoto, Verani vince la maratona di 25 chilometri in acque libere

Belgrado (Serbia), 14 giugno 2024 – Ai Campionati europei di nuoto a Belgrado, l'Italia domina nella maratona dei 25 km con una doppietta d'oro. La gara maschile se l'aggiudica Dario Verani, campione del mondo di Budapest e argento europeo a Roma 2022: il 29enne toscano si è imposto in 5h08”50.9, davanti al compagno di Nazionale, Matteo Furlan secondo con 5.7 secondi di distacco. Terzo il francese Axel Reymond.

Tra le donne, invece, successo di Barbara Pozzobon, che era stata argento a Roma 2022, seconda nella 10 km a Belgrado due giorni fa: vince in 5h25”37.7

«È stata una bella 25 con condizioni ottime. L'acqua era calda e il bacino era più alto, quindi si poteva nuotare molto bene - le parole di Verani, atleta di Cecina -. Ho fatto la gara come avevo prestabilito: in controllo per forzare l'ultima parte. Sono molto contento perché finalmente ho raggiunto un obiettivo che mi ero prefissato»