Europei di Vichy. Betto a medaglia. Sette anni dopo è di nuovo di bronzo

Sette anni dopo l’ultima volta Alice Betto torna sul podio in un grande evento. La triatleta varesina ha conquistato la medaglia di bronzo agli Europei di Vichy, in Francia, al termine di una gara che l’ha vista mantenersi nelle prime posizioni in ognuna delle tre discipline previste. Dopo un ottimo quarto posto nella prova di nuoto, la 36enne è stata brava a rimanere nel sestetto di testa anche nella frazione di ciclismo. Infine nei 10 km di corsa che hanno assegnato le medaglie Betto ha tirato fuori il meglio di sé, chiudendo terza in 1:53:07 alle spalle della nuova campionessa d’Europa, la britannica Vicky Holland e della francese Leonie Periault. Per l’atleta di Cavaria con Premezzo è la terza medaglia agli Europei dopo i bronzi vinti nel 2013 (nella gara a staffetta) e nel 2017 (prova individuale). È un nuovo meritato premio per una campionessa che, nonostante una carriera ricca di infortuni, si è rimessa in gioco partecipando e ottenendo buoni piazzamenti alle ultime due Olimpiadi. "Sono felicissima di questo podio, l’ho cercato con tutte le mie forze – ha raccontato a fine gara Betto-. Ho condotto una gara di testa fin dalla frazione di nuoto per poi controllare fino a quella di corsa. Il percorso non era facile, molto esposto al vento e richiedeva moltissima concentrazione".Alessandro Stella