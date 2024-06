Eventi di beneficenza. Una corsa per dire no alla violenza sulle donne

1) Funzione sociale

"A.U – sottolinea il vicepresidente Alessio Silvestrelli - trasmette quei sani valori che rendono educativo lo sport, quali impegno, dedizione, rispetto, educazione e sacrificio. Cerchiamo di svolgere un’attività attenta al sociale e nel contempo dedita all’agonismo".

2) Gli appuntamenti

"Vanno ricordati i molti eventi di beneficenza e collaborazione sia con scuole del territorio sia con associazioni. Tra le tante ricordiamo il ’5000 m. antiviolenza’ per sensibilizzare contro violenza sulle donne, i ’3 km in centro’, passeggiata in collaborazione con Avis Umbertide per far conoscere il nostro centro storico, la ’Miao Corsa’ e la staffetta dell’800.