Fanali, emozione Giochi. Stacca il pass e sfida tutte le big mondiali

Nella settimana dell’Open d’Italia, che prenderà il via a partire da giovedì all’Adriatic Golf di Cervia, arrivano ottime notizie dal golf azzurro. Alessandra Fanali (nella foto), miglior azzurra nel world ranking al 211° posto, ha staccato il pass per i Giochi Olimpici di Parigi. In campo si confronterà con le migliori giocatrici al mondo e le chance di medaglia sono risicate per lei che vanta sei top ten senza vittorie sul Ladies European Tour. In compenso il Tricolore sarà presente nel field e per la 24enne di Alatri sarà motivo di orgoglio ed esperienza visto il parterre di avversarie. I pronostici saranno tutti per l’americana Nelly Korda, figlia degli ex tennisti Petr Korda e Regina Rajchrtová, numero 1 al mondo e medaglia d’oro ai Giochi di Tokyo. Il torneo femminile prenderà il via il 7 agosto, prima quello maschile che vedrà il primo tee shot giovedì 1 agosto. Entrambi i tornei prevedono un field di 60 giocatori e si disputeranno sul percorso parigino di Le National con formula stroke play di 72 buche, 18 al giorno. Se le velleità di medaglia sono risicate in campo femminile possiamo invece coltivarne in ambito maschile seppur l’elenco dei partecipanti è da brividi: dagli americani Scottie Scheffler e Xander Schauffele (medaglia d’oro a Tokyo), numero 1 e 3 del world ranking, ai campioni del calibro di Rory McIlroy, che gareggerà per l’Irlanda, lo spagnolo Jon Rahm, il talento svedese Ludvig Aberg, il norvegese Viktor Hovland, il giapponese Hideki Matsuyama. Per la Gran Bretagna ci saranno Tommy Fleetwood e Matt Fitzpatrick. L’Italgolf schiererà Matteo Manassero e Guido Migliozzi. Il primo è tornato alla vittoria nel Jonsson Workwear Open nell’anno del ritorno sul tour maggiore. Il secondo, già vincitore sul percorso parigino, è fresco di successo nel KLM Open ad Amsterdam.

Andrea Ronchi