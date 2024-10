FAVORIRE L’inclusione. Regione Lombardia scende in campo 35 progetti sportivi dedicati ai giovani

Un sostegno finanziario per promuovere progetti a favore dei giovani tra i 15 e i 34 anni in condizione di inattività lavorativa o provenienti da realtà sociali ed economiche disagiate. Regione Lombardia scende in campo al fianco di “Sport e Salute“ e di svariate società sportive dilettantistiche lombarde per dare il via, in questo mese, a 35 iniziative che fanno parte del progetto “Sport & Giovani: crescere insieme“. La regione ha stanziato 1.6 milioni di euro per il bando che è stato seguito da Federica Picchi, sottosegretario regionale alla Presidenza con delega a Sport e Giovani. "Ognuna delle 35 iniziative è volta a rafforzare l’attività di impianti sportivi o centri di aggregazione pensati per coinvolgere i giovani. Con un’attenzione particolare a chi non studia e non lavora. -ha spiegato Picchi-. Lo sport favorisce la socialità e trasmette i valori della condivisione e dell’aiuto reciproco".

"Il progetto – ha sottolineato Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute – si fonda sulla consapevolezza dell’importanza che i luoghi hanno nel processo educativo sociale. Lo spazio sociale è il terzo educatore dopo la scuola e la famiglia". La provincia più attiva è quella di Bergamo con ben 11 iniziative previste, seguita da Milano con 4 progetti. Tutte le attività sono consultabili sul sito di Regione Lombardia.

Alessandro Stella