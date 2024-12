Fei World Cup. Darragh Kenny. Un irlandese fa il re a Londra

L’irlandese Darragh Kenny (Eddy Blue) ha vinto ieri la tappa di Londra della Fei World Cup prevalendo sul cronometro nel barrage a due con la superstar britannica Ben Maher (Point Break). Terzo posto per l’altro britannico Robert Withaker su Vermento. Due gli azzurri in campo, Turturiello (Palina Keeps ZL), che venerdì si era piazzato 3° nella prova di 1,55 m a tempo vinta dall’elvetico campione europeo Guerdat (Looping Luna), si è ritirato durante il percorso base, De Luca (foto) (Cappuccino 194) è incappato in un errore al ’base’ che gli ha comunque consentito di piazzarsi 8° in gara e rimediare 9 punti per la classifica generale, salendo al 28° posto a 18 punti. Primo dei nostri in graduatoria è sempre Bucci, (23° con 20 punti), assente però qui a Londra. Grazie al 3° posto in gara guida la generale Robert Withaker (60 p. in 6 partecipazioni) davanti al francese Staut (60 p. anch’egli, ma con 7 partecipazioni).

La tappa della World Cup di dressage – come al solito disertata dalle fortissime amazzoni tedesche – è stata siglata dalla britannica medaglia di bronzo olimpica Charlotte Fry su Glamourdale (86,645% dei punti assegnabili nel Freestyle) davanti alle danesi Freese su Total Hope Old (83,270%), seconda, e Van Liere su Hartsuijker (80.225%), terza. Non c’erano azzurri in gara.

Infine le carrozze: tappa di World Cup vinta dal veterano olandese Chardon (153,86 pn) davanti all’australiano Exell (154,16 pn) che però è leader della generale (30 p).

Infine una rettifica: è Sport e Salute e non il Coni, come avevamo erroneamente scritto venerdì scorso, che potrebbe mettere in vendita immobili di sua proprietà, mettendo le Federazioni in condizione di dover pagare l’affitto per le proprie sedi.