Feralpi ko a Vercelli. I “leoni“ non mordono. Ma Diana rimane terzo

di Luca Marinoni

VERCELLI

Una FeralpiSalò opaca e poco concreta cade in casa della Pro Vercelli e sciupa una buona occasione per consolidare il terzo posto (+2 dal Trento, anch’esso ko). La squadra di Diana parte bene e si rende insidiosa, ma col passare dei minuti l’azione delle bianche casacche sale di tono e al 22’ arriva il gol di Coppola che decide le sorti della contesa. Una volta in svantaggio, i gardesani cercano di aumentare il ritmo, ma la difesa locale chiude con ordine tutti gli spazi e, nonostante una generosa pressione, la formazione verdeblù è costretta ad uscire dal Silvio Piola a mani vuote. L’episodio chiave nasce da una palla persa a centrocampo. Sul lancio di Clemente, poi, Luciani sembra in vantaggio su Coppola, ma sbaglia l’intervento e l’attaccante piemontese, tutto solo, trafigge Rinaldi. Gli ospiti non vogliono arrendersi, ma non riescono a creare seri pericoli a Rizzo. Nella ripresa il copione della gara non cambia, tanto che sono più i piemontesi a sfiorare il raddoppio che la formazione di Diana ad avvicinare il pareggio. Anche l’ultimo tentativo di Letizia rimane senza esito: la FeralpiSalò è così costretta a una brusca battura d’arresto, dopo il pareggio dello scorso turno con l’Alcione. Prossimo impegno contro l’Arzignano: urge tornare a vincere.