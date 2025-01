FeralpiSalò al lavoro. Juventus su Pietrelli. Via a fine stagione?

SALÒ (Brescia)Sul campo si lavora per la prima di ritorno, domani al Turina alle 17.30 contro il Renate. Nello stesso tempo, la riapertura del mercato chiama la FeralpiSalò a definire la sua strategia. Terzo posto, ma a -18 dal Padova capolista. I playoff, dunque, l’obiettivo rimasto. Guardando la rosa, al tecnico Aimo Diana potrebbero far comodo un innesto in difesa e uno in attacco, ma bisognerà vedere quale sarà il destino di Alessandro Pietrelli. Il classe 2003, autore di 5 gol e 3 assist, è stato una delle rivelazioni dell’andata e sembra destinato alla Juventus. Il ds Ferretti farà il possibile per trattenerlo sino al termine della stagione, ma l’esterno è letteralmente ad un passo dai bianconeri che potrebbero collocarlo inizialmente nella Next Gen, offrendogli però la possibilità di allenarsi con la prima squadra. Un affare che porterebbe un milione di euro nelle casse salesiane, ma darebbe il via alla difficile ricerca di un sostituto all’altezza. Sul piede di partenza anche l’attaccante Maistrello e l’eclettico Vesentini: anche da questo punto di vista la società di Pasini non intende indebolire una rosa che, al contrario, ha fatto vedere di avere le carte in regola per lottare per il ritorno immediato in Serie B.