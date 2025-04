Ferrara Caplit conquistano il quinto posto nella Serie B Centro Est 2024/25

Nella giornata di domenica 6 aprile è andata in scena l’ultima giornata del campionato di Serie B Centro Est 2024/25, che ha visto impegnati i Ferrara Caplit in trasferta in terra toscana per affrontare le due compagini empolesi: Chili Wallers e Blue Wallers. Le due squadre, assieme ai Caplit, occupavano le posizioni dalla quinta alla settima del girone, di conseguenza la vigilia è stata ricca di attesa per le partite molto importanti che avrebbero stabilito la classifica finale, con i giovani ferraresi in cerca di un quinto posto che sarebbe stato inaspettato all’inizio della stagione.

La prima partita ha visto i Chili Wallers, già vincitori all’andata, affrontare i Caplit: i ferraresi sono partiti molto forte, con grande pulizia di gioco e cinismo, finendo il primo tempo addirittura con un vantaggio di 10 punti. Nonostante il grosso margine, nel secondo tempo l’esperienza dei Chili si è fatta sentire, andando a riposo prima dell’ultimo con il punteggio in perfetta parità. Anche gli ultimi 15 minuti sono stati giocati senza che una squadra delle due riuscisse ad imporsi con forza sull’altra, fino alla vittoria per un solo punto degli empolesi, che a differenza dei Caplit sono stati lucidi nello sfruttare le ultime occasioni, con il punteggio di 50 a 49.

Ultima possibilità per agguantare il quinto posto per i Caplit nella sfida con i Blue Wallers: gli empolesi, alla terza partita della giornata, scendono in campo stanchi mentre i Caplit riescono a migliorare la propria prestazione rispetto a quanto si è visto nella prima partita, mettendo in campo grande energia e rimanendo attenti per l’intera partita, trovando nella panchina lunga forze fresche e spregiudicatezza per portare a casa una vittoria molto importante: al termine dei 45 minuti di gioco il tabellone recita il punteggio di 54 a 51 per i ferraresi, con i Caplit che esplodono in una gioia incontenibile per aver ottenuto il quinto posto al termine di una stagione in crescendo.

"L’obiettivo in classifica è stato raggiunto, anche se con 2 vittorie in meno rispetto a quanto sperassimo – dice Matteo Cristofori, allenatore dei Caplit – Il loro livello tecnico è cresciuto tanto e si è creata anche una bella armonia di squadra che li ha resi più uniti, aspettando la prossima stagione abbiamo due mesi di lavoro fondamentali per migliorare ancora e puntare già ai playoff dell’anno prossimo", mentre Luca Missanelli, anche lui allenatore, aggiunge "È strano pensare che sia già finito, ma non vediamo l’ora di arrivare a settembre ancora più forti e ancora più carichi. Mi auguro soprattutto che i ragazzi rimangano la squadra meravigliosa che hanno dimostrato di essere, anche questa volta".