Festa al "Don Facibeni". Vince la Settignanese

Esordienti 2011 della Settignanese in grande evidenza. I ‘Diavoletti rossoneri’ vincono con pieno merito il 45° torneo di calcio giovanile Don Giulio Facibeni. La Settignanese anno 2011, allenata da Maurizio Romei, in semifinale aveva prevalso sulla Cattolica Virtus per 2-1 e nella finalissima aveva battuto il Rifredi 1-0, con rete decisiva di Ventimiglia. Questa la formazione dei rossoneri: Casini (miglior portiere del torneo), Domeniconi, Galli, Othman, Bartoli, Giugno, Sedicini, Minopoli, Gjokolaj, Magnarosa, Pandolfini, Piccioli, Fabris, Ventimiglia. All. Romei. Una squadra di giovani promesse dalle ottime potenzialità.

Sempre gli Esordienti 2011 della Settignanese avevano avuto un brillante comportamento nel torneo internazionale ‘Copa Jordi’ a Lloret de Mar in Spagna. I rossoneri, allenati da Romei e Righeschi, hanno ceduto solo in finale agli scozzesi del Fair City Blues che hanno vinto 2-0.

Nei precedenti incontri la Settignanese aveva battuto per 2-1 gli irlandesi del St Joseph’s Boys con reti di Ventimiglia e Piccioli e l’altra squadra scozzese del FaIr City Whites per 3-1 con doppietta di Ventimiglia e terza rete di Piccioli. E prima della finale la Settignanese era riuscita a prevalere sugli spagnoli del Cf Tordera per 3-0 con doppietta di Piccioli e Ventimiglia. Assenti Magnarosa, Domeniconi e Casini per infortunio. Il Giglio di Firenze era presente sul secondo gradino del podio nel torneo internazionale.

F. Que.