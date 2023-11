"Fieracavalli è un simbolo". Omaggio al mito Varenne

Suonano come una dichiarazione d’intenti le parole di Francesco Lollobrigida, il ministro dell’Agricoltura, che ieri mattina ha puntualmente inaugurato la 125ª Fieracavalli di Verona, rassegna-faro in Europa per tutto il settore: "Fieracavalli – ha detto Lollobrigida – è in totale sintonia con la mission del ministero, che coniuga l’interesse degli sportivi, di chi è appassionato di questo straordinario animale e delle attività connesse".

Subito dopo il ministro ha premiato “alla carriera” Varenne, il più forte trottatore italiano di sempre, a indicare il legame sempre presente tra equitazione ed ippica. Oggi a Verona inizia la Fei World Cup: tre le gare della giornata, l’ultima qualificante per il GP di Coppa del Mondo di domenica (su Rai Sport Hd alle 16.30) visibile anche su Fei Tv. Ieri il fuoriclasse azzurro Lorenzo De Luca, leccese di origine ma di base ad Anversa, ha vinto in sella a Presence Blue Vdm una gara dell’Italian Champions Tour, una delle principali competizioni nazionali. E ha spiegato che, pur avendo portato qui a Verona F One Usa, suo soggetto di punta, non lo impiegherà nel GP, nonostante il doppio netto e il 2° posto conquistato di settimana scorsa in Belgio. "E’ stata un’ottima rentrée – ha detto De Luca – dopo lo stop forzato della prima metà stagione, e non voglio mettergli fretta. In GP userò Cappuccino, che è in grande progressione".

De Luca alla vigilia è 21° (9 punti) nella classifica generale della World Cup, Gaudiano 31° (5 p), altri 12 azzurri cercheranno di conquistare i primi punti di fronte al pubblico “di casa”. E sarà battaglia durissima perché la concorrenza è formidabile, in campo ci saranno diversi medagliati del campionato d’Europa svolto a Milano San Siro lo scorso agosto, fra i quali l’elvetico Guerdat e il francese Julien Epaillard, e ancora lo svedese Von Eckermann e l’austriaco Max Kühner. Tra i partecipanti a Jumping Verona compaiono altri campioni in carica: il britannico Ben Maher, oro olimpico individuale 2021 e l’altro svedese Peder Fredricson, oro olimpico a squadre 2021 e oro mondiale a squadre 2022.