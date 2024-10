Fieracavalli, passione infinita. La rassegna più grande d’Europa. Nuovo appuntamento con le star

Come ha detto ieri a Milano nella conferenza di presentazione della 126esima Fieracavalli Carlo Rotunno, speaker di Jumping Verona: "Quando arriva Fieracavalli non importa quanti eventi si siano visti durante l’anno, l’attesa è sempre quella della prima volta". Verissimo: da parte di appassionati e addetti ai lavori è già rincorsa al biglietto, al ’pass’ con la foto sopra, all’invito agli spettacoli o ai tavoli a bordo pista. Perché Fieracavalli è il momento-clou dell’anno equestre nel nostro Paese, sul quale converge l’intero mondo del cavallo. E’ anche la rassegna di settore più grande d’Europa, dove si incontrano amici e clienti, si tirano le somme della stagione, ciascuno nel suo settore ma tutti accomunati dalla passione per il cavallo e ciò che esso rappresenta per ciascuno: compagno del tempo libero in passeggiata, partner di impegno sportivo alle Olimpiadi, saggio terapeuta. Il cavallo è anche compagno di lavoro, ispirazione artistica, e via dicendo.

"Il cavallo è condivisione…" ha detto il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo, "…rassegna passion-driven..." l’ha definita Adolfo Rebughini, direttore generale, mentre l’event manager Armando Diruzza persegue la mission, assai intrigante, di rendere Fieracavalli ogni anno più interessante. Definizioni diverse non perché questi dirigenti abbiano dell’evento idee differenti, ma perché la colossale rassegna scaligera permette tantissimi pianti di lettura, avendone i "numeri": 12 padiglioni e 6 aree esterne per oltre 128mila m. quadri espositivi, 2200 cavalli di 60 razze del mondo, 35 associazioni allevatoriali. E ancora: 700 aziende espositrici da 25 Paesi e oltre 200 eventi tra competizioni, spettacoli, convegni.

Sul piano prettamente sportivo il clou è "Arena Fise" nel Padiglione 5, con le gare nazionali anche giovanili. E il Padiglione 8 dove si svolge la tappa italiana della Fei World Cup: gli azzurri della rappresentativa ufficiale convocati sono l’inossidabile veterano Arnaldo Bologni, indi Bucci (vincitore del GP di Valencia domenica scorsa), Casadei, De Luca, Gaudiano, la Martinengo, Paini, Zorzi, Bassan. Fra gli assi stranieri due le presenze "stellari", Maher e Guerdat, primo e secondo nel GP di Verona 2023 e protagonisti alle Olimpiadi di Parigi. Bisognerebbe dire anche del comparto Western con le sue competizioni, dei cavalli arabi, degli iberici e della "doma vaquera", ma lo spazio è quel che è. L’appuntamento a Fieracavalli è dal 7 al 10 novembre.