Figline riparte con Brachi: "Inizia un nuovo percorso"

Sarà Marco Brachi il nuovo allenatore del Figline 1965. L’accordo è diventato quasi subito realtà dopo l’esonero di martedì del tecnico Tronconi. Pertanto, il presidente Nicolè Sarri e il direttore sportivo Agatensi, hanno tenuto fede alla propria parola di risolvere in tempi brevi la questione tecnica legata alla prima squadra in vista della trasferta abbastanza impegnativa di domenica sul campo del Seravezza Pozzi. Soddisfatta la società, ma pure soddisfatto lo stesso Marco Brachi.

"Con entusiasmo e con il mio forte desiderio di tornare ad allenare, ho accettato volentieri di guidare il Figline – dichiara il nuovo tecnico Brachi – con tanta voglia di ripartire dopo l’esperienza passata nella stagione 2019-20, iniziando un nuovo percorso calcistico. E’ avvenuto tutto così in fretta, ma ringrazio il direttore sportivo Agatensi e il presidente Sarri per l’opportunità che mi è stata data. La chiamata, quando è arrivata, mi ha riempito di gioia e ho subito risposto di essere pronto a guidare la squadra per il prosieguo del campionato di serie D che domenica ci impone subito una sfida partita difficile".

Non c’è bisogno di soffermarsi sulla lunga carriera di Brachi che vanta oltre 400 panchine e svariati campionati di serie D, con squadre titolare come, Fortis Juventus, Scandicci, Città di Castello, Trestina, Real Forte Querceta, Pontassieve e l’anno scorso al San Donato Tavarnelle. Il suo cammino ora riparte dal Figline: ieri, dopo essere stato presentato alla squadra, ha diretto il suo primo allenamento.

Giovanni Puleri