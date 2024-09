Finale Louis Vuitton Cup: Luna Rossa sfida Ineos. Orario e dove vederla in tv

Roma, 25 settembre 2024 – Louis Vuitton Cup ultimo atto. Comincia domani la finale della challenger selection series che vedrà impegnata Luna Rossa contro Ineos Britannia. In palio un posto per la sfida alla 37^ America’s Cup contro Team New Zealand. Prima bisognerà però vincere almeno 7 match race visto che il testa a testa si giocherà al meglio delle 13 regate, a partire dalle prime due che si svolgeranno proprio domani pomeriggio.

Si tratterà di una riedizione della finale della Prada Cup 2021, allora terminata con il punteggio di 7-1 a favore del sindacato italiano. In questo caso il confronto sembra essere più aperto, con gli inglesi che arrivano all’ultimo atto della Louis Vuitton Cup forti di una crescita molto importante avvenuta nella seconda parte del Double Round Robin e culminata nel doppio successo proprio su Luna Rossa che ha consentito ai britannici il sorpasso e la conquista del primo posto in classifica. Nella semifinale contro Alinghi, terminata 5-2, Ben Ainslie e compagni hanno dato una prova di forza e parte un passaggio a vuoto e un giorno con vento quasi assente, hanno sempre dominato gli svizzeri.

Per Luna Rossa invece una serie di alti e bassi: dopo il 4-0 iniziale, un azzardo nella quinta regata ha concesso agli americani di rientrare, poi la brezza troppo leggera e infine la rottura del carrello della randa che hanno fatto rientrare in gioco un’American Magic a un passo dalla sconfitta. Nel momento in cui l’inerzia sembra essere tutta a favore degli americani, è venuta fuori tutta la forza di Luna Rossa che ha chiuso con il punto decisivo al termine di una regata di carattere.

Ora la finale contro Ineos per continuare a inseguire il sogno della Vecchia Brocca e guadagnarsi una nuova sfida contro i Kiwi. A suonare la carica in vista dell’inizio della serie, il timoniere Francesco Bruni che insieme a James Spithill ha condotto finora la Silver Bullet: “Siamo cresciuti regata dopo regata come equipaggio e siamo riusciti a gestire sempre meglio i momenti di difficoltà. Ora il nostro obiettivo è proseguire su questo percorso e avere la stessa attenzione nei particolari. L’America’s Cup in Italia è un sogno e noi lo vogliamo realizzare, sparando tutte le cartucce che abbiamo”.

Luna Rossa, dove vedere la finale di Louis Vuitton Cup

La finale della Louis Vuitton Cup inizierà domani (giovedì) alle ore 14, con i primi due match race che saranno trasmetti in diretta tv su Sky e in chiaro su Italia 1 mentre in streaming sarà possibile seguire le regate sul canale YouTube dell’America’s Cup. Prima della regata 1 tra Luna Rossa e Ineos, alle 12.20 si terrà la finale della prima Youth America’s Cup tra il team U25 di Luna Rossa timonato da Marco Gradoni e American Magic, con i match race che si disputano a bordo degli AC40.