Finale Louis Vuitton, Luna Rossa a un passo dall’eliminazione: Ineos vola sul 6-4

Barcellona, 2 ottobre 2024 – Due sconfitte portano Luna Rossa ad un passo dall’eliminazione nella Louis Vuitton Cup: vince chi arriva prima a 7 vittorie, ora i britannici di Ineos guidano per 6-4 dopo la doppietta di oggi.

Un errore condiziona la nona regata della serie della finale di Louis Vuitton Cup, un errore che costa caro a Luna Rossa che va nuovamente in svantaggio subendo il punto del 5-4 dagli inglesi che ancora una volta si dimostrano impeccabili grazie ad un Ben Ainslie che sin dalla partenza mette grande pressione alla barca italiana. Al via è Ineos Britannia a uscire meglio dal cancello scegliendo il lato sinistro. Le due barche vanno alla spedizione, una soluzione che porteranno avanti per quasi tutta la regata al contrario di quanto fatto negli ultimi giorni quando spesso i due equipaggi avevano ingaggiato una lotta serrata e ravvicinata. I distacchi per i primi lati sono davvero minimi, con le due barche che rimangono a 100-150 metri di distanza.

I britannici conducono tutto il match race, con qualche sbavatura in manovra che tuttavia non condiziona mai la navigazione. Meno brillante invece Luna Rossa che proprio a metà regata commette l’errore decisivo: una leggera caduta dal foil, fortunatamente subito recuperata che tuttavia finisce per scavare un piccolo solco a favore degli inglesi.

Ineos ne approfitta subito portandosi sopra i 300 metri di vantaggio e amministrando di lì in poi il gap acquisito dopo l’errore degli avversari. Luna Rossa proverà in tutti i modi di recuperare, riportandosi sotto nell’ultima bolina ma Ben Ainslie e il suo equipaggio controllano a distanza gli avversari, scegliendo sempre al meglio i salti di vento e le pressioni giuste. Alla fine Ineos taglierà il traguardo in 27’07’’, con un vantaggio finale di 23’’ su Luna Rossa.

Nella decima regata, Luna Rossa ci prova nel finale, ma si deve arrendere per soli 8 secondi, al termine di una prova equilibrata e caratterizzata da vento e mare mosso. Venerdì si torna in acqua per le regate 11 e 12 che potrebbero essere decisive: la serie è al meglio delle tredici regate, chi arriva prima a sette vittorie va in finale nella 37esima America's Cup, dove potrà sfidare il defender, ovvero Emirates Team New Zealand.