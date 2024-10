Finali di Serie A Oro Allievi. Bergamo e Gavirate conquistano il podio

In questi ultimi weekend di gare outdoor l’atletica lombarda continua a raccogliere podi e piazzamenti di rilievo. Sono infatti due le squadre della regione che salgono sul podio delle finali di Serie A Oro dei Campionati di Società Allievi e Allieve a Campi Bisenzio (Firenze), ovvero l’Atletica Bergamo ’59 Oriocenter, ormai ex campione in carica che finisce seconda e l’Atletica Gavirate, al maschile, che porta a casa uno storico terzo posto. Le orobiche chiudono seconde, con 172 punti, a soli quattro punti dalla Studentesca Rieti Andrea Milardi campione d’Italia. L’argento arriva grazie a ben dieci podi complessivi e alle vittorie di Alessandra Gelpi nel lungo e nel triplo e al successo, nei 1500 metri, di Silvia Maira Liguori. Da segnalare pure l’ottavo posto dell’Atletica Bracco e il 12esimo dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni. Per la Bracco, si mette in mostra Giulia Macchi, finalista europea Under 18 dei 400 e finalista mondiale Under 20 con la 4x400, che taglia il traguardo per prima negli 800. Tra gli uomini, i varesini dell’Atletica Gavirate sono sul podio con 149 di score, alle spalle solo di Fiamme Gialle Simoni (174) e Studentesca Rieti Milardi (170).

Nella seconda giornata di gare, punti preziosi arrivano dal terzo posto nei 400 di Alessandro Di Donato e dall’argento di Phin De Benedictis nell’alto, oltre che dal terzo posto per Carlo Bernardini nei 3000 metri in 8:51.69 Dalla Toscana all’Abruzzo non cambia la musica: nelle finali di Serie A argento degli Allievi sono arrivati podi a firma lombarda. È primo, con 146, nelle gare che hanno avuto luogo a L’Aquila, il CUS Pro Patria Milano, grazie a setti podi e ben 14 piazzamenti nelle prime cinque posizioni. Al maschile terzo gradino del podio pure per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni con 145 punti, tre in meno della Toscana Atletica Jolly vincitrice, due in meno dell’Atletica Livorno seconda e lo stesso bottino della Vittorio Atletica quarta. Quinta piazza per l’Atletica Cento Torri Pavia (127 punti).

Giuliana Lorenzo