Gaber Glavic lascia Varese: Claude Deveze pronto a tornare alla guida dei Mastini

Era nell’aria da settimane, se non da mesi, e ora è ufficiale. Gaber Glavic (nella foto) non è più l’allenatore di Varese. A comunicarlo è stata la stessa società giallonera sui propri social: "HCMV Varese Hockey ringrazia Coach Gaber Glavic per il lavoro fatto durante questa stagione e gli augura il meglio per la sua carriera". Termina così dopo un solo anno il legame tra il tecnico sloveno e i Mastini. Un rapporto mai realmente sbocciato, né con la squadra né con l’intera piazza. Glavic, abituato ai contesti stranieri di hockey professionistico, non è riuscito a smussare i lati più spigolosi del suo metodo di lavoro, ritenuto eccessivo per l’IHL italiana. Il proprio carattere freddo e schivo non ha aiutato nemmeno a livello di comunicazione esterna e i risultati altalenanti (zero titoli e una semplice doppia semifinale tra campionato e Coppa Italia) hanno fatto il resto. Al posto di Glavic dovrebbe tornare il francese Claude Deveze, aamatissimo nella Città Giardino e già alla guida dei Mastini sia nel 2020/21, sia nel 2022/23 (quella della storica doppietta di titoli). Intanto nella finale di IhL Division 1, Chiavenna spreca anche il secondo match point per la promozione. Gara-4 va al Pustertal, che vince 6-5 ai supplementari e pareggia la serie. Domenica, ore 20 in Tirolo, la bella: ai verdeblu serve un’autentica impresa.Alessandro Stella