Game over Grifo, cala il sipario sulla stagione. Vince allo scadere ma saluta i playoff

CARRARA - Cala il sipario sulla stagione. Un buon Perugia si regala un successo tanto cercato quanto inutile (serviva una vittoria con tre gol di scarto) sul campo della Carrarese e chiude la stagione con molti rimpianto. Anche nell’ultimo doppio atto: per la gara di andata, mal gestita e per ieri perché dopo il vantaggio al 24’ con Lisi, Kouan commette un errore che spiana la strada alla Carrarese, al pari dei toscani e alla fine dei sogni-rimonta. Il gol di Sylla allo scadere strappa un sorriso amaro. Per l’ivoriano e anche per tanti altri quella di ieri è stata l’ultima gara con la maglia del Perugia, tra prestiti che salutano, cessioni di esuberi e uscite per fare cassa. Da oggi si parla di futuro, anche della società.

La gara. Una sfida per tentare l’impossibile che Formisano decide di affrontare con Ricci, Matos e Vazquez dal primo minuto. In campo c’è tanta esperienza, in tutti i reparti. C’è da compiere un miracolo contro la Carrarese che, nella gara di andata, si è imposta 2-0 al Curi. Il Perugia parte con intenzioni di occupare la metà campo avversaria, mentre la Carrarese non ha fretta. Anche se quando i toscani riescono a ripartire fanno male. Come all’11’ quando Ancora è ricorso al var per decidere la posizione di Finotto quando insacca alle spalle di Adamonis. L’attaccante però conclude in fuorigioco. Per il Perugia è difficile sfondare perché la squadra di Calabro si chiude bene. Il primo tiro in porta è di marca toscana con Palmieri (16’), poi di Mezzoni (17’) ma senza successo. Ma al 24’ il Perugia passa con la combinazione Ricci-Kouan-Lisi, l’esterno calcia dalla sinistra, Bleve viene ingannato dalla traiettoria forse deviata in area. La Carrarese pare subire il colpo ma basta una leggerezza per spegnere l’entusiasmo perché Kouan sbaglia in uscita, spalanca la porta alla Carrarese con Finotto che serve Panico, l’attaccante non perdona (1-1). Il pari costringe il Perugia a buttarsi in avanti e la Carrarese approfitta degli spazi concessi. Il Grifo vuol provare a chiudere il primo tempo in vantaggio. Da corner è preziosa la torre di Lewis, poco insidiosa per Bleve la girata di testa di Vazquez (43’). A inizio ripresa il Perugia ha una buona chance con Kouan (3’), ma la deviazione insidiosa sulla conclusione da dentro l’area finisce fuori, dal corner ci prova Dell’Orco. Al 20’ Formisano inserisce Torrasi e Seghetti per Kouan e Vazquez. Alla mezzora Calabro fa rifiatare i suoi big in vista del prossimo turno, Formisano lancia Sylla. Che allo scadere su assist di Polizzi, subentrato, firma il successo ai biancorossi.

Francesca Mencacci