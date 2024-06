Gancio micidiale di Marvin

VIAREGGIO

Un campione in erba che può fare, veramente, molta strada. Questo Marvin Ghilarducci, 18enne pugile viareggino che, dopo il titolo italiano della categoria Youth 86kg, ha fatto suo anche quello della categoria Elite Under 22 80kg. Insomma un doppio titolo per un pugile avviato ad una carriera importante."Un giusto premio – conferma il padre ed allenatore Massimiliano Ghilarducci – per il suo impegno, per la sua costanza e per la determinazione nell’affrontare tutte le regole che uno sport del genere impone, sia sul ring ma soprattutto fuori". L’alloro iridato è arrivato ai recenti Campionati Italiani di Roccaforte Mondovì, in provincia di Cuneo, e sono stati tutt’altro che una passeggiata, dato che Marvin era stato sorteggiato in un girone molto difficile con pugili di spessore, oltre che più esperti.

A cadere sotto i suoi ganci prima il veneto Tommaso Vanin, domato con una super prestazione che lo ha portato ad aggiudicarsi tutte le riprese, e poi l’apoteosi contro il corregionale Manuel Pieri, di Casciana Terme ma in Forza alla palestra Metropolis proprio di Viareggio. Un match bello e soprattutto combattuto in tutte e tre le sue riprese. "La sua perfetta condizione mentale, abbinata a quella fisica – sottolinea ancora il padre allenatore – hanno fatto sicuramente la differenza".

Logica e meritata la soddisfazione di tutta la società Livorno Boxe Salvemini, con cui Marvin è iscritto, e del Team Ghilarducci. "Il movimento pugilistico locale – conclude Massimiliano Ghilarducci – è in grande fermento, con tanti giovani pronti a fare strada. E tra questi c’è sicuramente il nostro viareggino Vincenzo Bortone, pluricampione italiano e vicecampione europeo, che è stato un importantissimo compagno per Marvin, così come il suo impareggiabile massaggiatore Valerio Pescaglini".

Sergio Iacopetti