Gara di sci movimentata ad Andalo: proteste del Panathlon Club Carrara e Massa

E’ stata una gara di sci un po’ movimentata e che non si scorderà facilmente quella che il Panathlon Club di Carrara e Massa ha disputato sulle piste di Andalo, in Trentino, per il tradizionale appuntamento con la “Ski Championships“, organizzata dal Panathlon International. Un concentrato di inconvenienti che ha provocato più di una protesta tra gli apuani presenti che sono risultati danneggiati per il mancato o errato cronometraggio. E come se non bastasse c’è stato anche il presidente del Panathlon International Giorgio Chinellato che ha pubblicamente tolto e negato la parola ad Anna Lorenzini che voleva spiegare quanto accaduto.

"Noi del Panathlon sappiamo bene come la maggior soddisfazione per chi gareggia non sia il premio o la vittoria, quanto avere la possibilità di misurare la propria prestazione per conoscerne il valore e valutare i personali progressi e miglioramenti – scrive il club in una lettera pacata ma risentita al Panathlon International, firmata dal presidente Claudio Sartorio –. Sotto questo aspetto crediamo legittimo e comprensibile voler esprimere ed evidenziare, da parte delle giovani atlete non cronometrate, il rammarico per quanto avvenuto. Il nostro club sta faticosamente creando un gruppo di giovani in grado di proseguire nei prossimi decenni una importante e sana testimonianza dei valori panathletici e ci siamo sentiti a disagio nel raccogliere lamentele e trovare efficaci giustificazioni al comportamento del presidente internazionale".

Questi i risultati del club di Carrara e Massa che si sono cimentati nello slalom gigante, suddivisi per categorie: oro per Gabriella Santucci, Raffaella Vatteroni, Luca Falconi, Enrico Simonelli, Riccardo Padolecchia, Piero Vatteroni; argento per Arturo Andreoni, Nicola Foce, Marco Foce; bronzo per Margherita Vannucci. Non senza ironia e un pizzico di spirito di goliardia, i ragazzi del Panathlon hanno consegnato premi speciali alle ragazze “squalificate“: Isabella Tongiani per la velocità, Anna Lorenzini per il coraggio, Chiara Milani per la eleganza, Francesca Ferri per il fair play, Chiara Falconi per la tecnica. In gara anche Ilaria Pezzica, Mario Foce, Gianfranco Marchetti, Roberto Del Frate, Paolo Pasquali, Fabio Franchini.