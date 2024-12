Gemello si tuffa sul futuro del Perugia: "Voglio andare in vacanza più tardi possibile"

"Voglio andare in vacanza più tardi possibile". Luca Gemello non nasconde la sua ambizione. Il portiere biancorosso vuole entrare nei play off e vuole giocarseli fino alla fine. "Perché sono fiducioso, secondo me il Perugia può arrivare lontano", aggiunge l’estremo difensore.

Il portiere è stato al centro delle attenzioni per qualche prestazione che non ha convinto: coraggioso, efficace, una sicurezza tra i pali, qualche insicurezza, soprattutto a inizio stagione, nelle uscite.

"Sono un portiere che rischia, ho fatto qualche errore – spiega Gemello – . Ci sono stati gol imputati a me, ma non sono d’accordo. Il giudizio esterno aiuta ma spesso i veri errori sono quelli che noi analizziamo con lo staff che differiscono da quelli che possono vedere i tifosi".

Si aspettava di più da se stesso?

"Sì, sono onesto mi aspettavo di più – confida Gemello – . Sono anche onesto nel dire che sono felicissimo della scelta che ho fatto di venire qui. Mi sento più giocatore di calcio qui a Perugia che in categorie superiori da spettatore. Un professionista vive di emozioni. E quando metterò tutti d’accordo sarò ancora più contento".

Nelle ultime gare si è rivelato decisivo...

"Sono soddisfatto delle mie ultime partite. Perché penso di aver messo una buona parata sul risultato finale. Sono consapevole di aver commesso errori ma dalla sfida con la Ternana in poi mi sento più sereno".

La difesa giovane e la difesa con il capitano Angella in campo: cosa cambia?

"Il giovane quando è in campo con Angella può giocare con più libertà, perché il capitano si prende tutte le responsabilità. Un giovane cresce meglio se cresce un po’ alla volta".

A livello squadra è soddisfatto?

"Conoscendo i miei compagni volevamo fare di più. All’inizio ci piacevamo un po’ troppo, adesso che stiamo facendo punti stiamo dimostrando dove possiamo arrivare".