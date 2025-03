Morto George Foreman, leggenda della boxe e grande rivale di Muhammad Alì

Roma, 22 marzo 2025 – Addio alla leggenda della boxe George Foreman. L’ex campione del mondo dei pesi massimi è morto all'età di 76 anni. Ne dà notizia la famiglia, sottolineando che "se n’è andato serenamente, circondato dai suoi cari". "Un uomo dalla grande umanità, un olimpionico e due volte campione del mondo dei pesi massimi, era profondamente rispettato, un uomo di disciplina, convinzione e un protettore della sua eredità, che ha combattuto instancabilmente per preservare il suo nome, per la sua famiglia – si legge nella nota –. Siamo grati per l'effusione di amore e preghiere e chiediamo gentilmente la privacy mentre onoriamo la vita straordinaria di un uomo che abbiamo avuto la fortuna di chiamare nostro".

La carriera e lo scontro epico con Muhammad Alì

Nato in Texas nel 1949, Foreman divenne pugile dopo un'infanzia difficile arrivando a conquistare l’oro olimpico per gli Usa ai Giochi di Città del Messico 1968. Passato ai professionisti l’anno successivo, nella sua carriera (impreziosita da 76 vittorie e 68 successi per ko a fronte di sol 5 sconfitte) è stato per due volte campione dei pesi massimi. Ma il suo nome resta indiscutibilmente legato al match più famoso di tutti i tempi: nel 1974, in Zaire, da detentore del titolo affrontò Muhammad Alì nella sfida battezzata 'Rumble in the jungle'. Foreman venne sconfitto all'ottavo round per ko cedendo la corona all'età di 25 anni.

A soli 28 anni decise di appendere i guantoni al chiodo, per tornare sul ring nel 1987 iniziando la seconda fase della carriera. Nel 1994, a 45 anni, sconfisse Michael Moorer tornando campione del mondo. L'ultimo match, nel 1997, fu quello perso contro Shannon Briggs.

Foreman – sposato cinque volte e padre di 12 figli (cinque dei quali battezzati George come lui) – dopo il ritiro definitivo fu protagonista di un exploit commerciale lanciando sul mercato un grill che ha venduto oltre 100 milioni di pezzi in tutto il mondo. Nel 1999 arrivò a cedere i diritti commerciali per il 'George Foreman Grill' per 138 milioni di dollari.