Ginnastica ritmica Neagu e Arcolini da copertina. Ottime prove per Vetere, Gassani e Lenci

Nei giorni scorsi si è svolta a Rosignano la terza prova di campionato regionale individuale dei livelli LD e LE alla quale hanno partecipato le ginnasti della sezione agonistica della scuola di ginnastica ritmica le Maripose. Nel livello LD categoria allieve2 vince Anna Neagu, nella categoria allieve 4 Ginevra Vetere terza pari merito. Seconda classificata nelle junior due Arcolini Camilla seguita al settimo posto da Alice Gassani. Nelle senior uno terzo posto per Bianca Formisano e quinto posto per Ricci Rebecca. Sale di livello Giulia Lenci che affronta una gara impegnativa né livello LE ottenendo l’ottava posizione mentre Chiara Carso negli junior uno raggiunge la sesta posizione. I programmi di gara rappresentati sono completamente nuovi per cui hanno bisogno di ancora qualche mese di lavoro per essere eseguiti al meglio sicuramente un ottimo punto di partenza per il gruppo LD LE silver. Prossimo appuntamento interregionale di specialità per la Ginnasta del livello Gold Nina Zoe Baldassini.