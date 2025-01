Giovanile. Pari nel big match. L’Under 16 resta in testa

L’Under 16, dopo il big match, resta in testa alla classifica. Lo scontro tra le prime due della classe, Perugia e Benevento, termina con un pareggio. L’ottimo avvio di gara dei biancorossi viene premiato dal gol di Kroni, poi la partita rimane combattuta fino alla fine del primo tempo. Nella ripresa il Benevento è subito molto aggressivo e trova il pari con il colpo di testa di Petrone dopo una buona parata di Cataldo. Il risultato rimane in parità fino al novantesimo. In classifica, Perugia e Benevento rimangono appaiate al primo posto con 30 punti, seguite dalla Ternana con 28 (che ha già osservato il turno di riposo).

PERUGIA UNDER 16: Cataldo, Crescentini, Ciappi, Pierangelini, Santillo, Castellucci (35’ st Seppoloni), Gueye (20’ st Fahmi), Bosi, Castroreale (35’ st Lalleroni), Kroni (20’ st Alunno), Raffaelli. A disp: Arcioni, Auricchio, Tardani, Iachini, Bendini. All: Anelli