Giovanili. Fano U18 e Sena ancora insieme. Con Subissati nuovo allenatore

Lavorano sodo i ragazzi dell’U18 del Fano Rugby, che anche quest’anno affronteranno la stagione in collaborazione col Sena Rugby. Questo progetto comune sta infatti dando eccellenti risultati alla società fanese, come dimostrano i tanti elementi che hanno compiuto il salto da tale categoria giovanile alla compagine rossoblù impegnata nel campionato di Serie C1 e quelli che potranno mettersi a disposizione durante questa annata. La conduzione tecnica dell’U18 è passata da Andrea Nucci ad Annunzio Subissati, dopo la promozione di Nucci alla guida dei grandi al posto di Walter Colaiacomo. Dello staff del coach Subissati fa parte anche Gabriele Breccia, capitano della Seniores Essepigi Techfem Fano Rugby che dal 13 ottobre sarà in campo con l’obiettivo dell’approdo in Serie B. L’U18 parteciperà invece alle qualificazioni in Fase interregionale, per la quale si sta allenando anche attraverso dei probanti test come quello sostenuto recentemente con uno Jesi Rugby più avanti nella preparazione, essendo impegnato nel barrage per l’accesso all’Élite nazionale. Un test, quest’ultimo, dal quale si sono ricavate ottime indicazioni. Il percorso stagionale dei giovani fanesi e senigalliesi è cominciato col bel ritiro di Serravalle di Carda (PU), alle pendici del Monte Nerone.

b. t.