Giudice sportivo. Tre giornate di stop a Silvio Baldini

Tre giornate di squalifica a Silvio Baldini, allenatore del Pescara, ed ex Grifo, che domenica sarà al Curi. Sanzione pesantissima dopo l’ultimo turno di campionato. È stata una sconfitta che ha lasciato strascichi di polemiche quella patita dal Pescara sul campo della Pianese. Nel mirino delle proteste abruzzesi è finita la rete dell’1-0 dei padroni di casa realizzata da Mignani al 25′ in posizione quantomeno dubbia. Proteste che sono costate il rosso al tecnico Silvio Baldini alla mezz’ora del primo tempo. Nelle motivazioni della lunga squalifica, il giudice ha spiegato che Baldini ha prima tirato il cellulare all’indirizzo della curva della squadra di casa, e poi avrebbe tenuto a più riprese, una condotta irriguardosa nei confronti della quaterna arbitrale. In casa biancorossa, invece, è arrivata la squalifica attesa per una giornata per Torrasi.