Gli Assoluti indoor ad Ancona. Iapichino-Furlani l’ora dei salti con vista Parigi Undici titoli in palio ai Campionati Italiani Assoluti indoor di Ancona. Grande attesa per le prove di salto in lungo di Larissa Iapichino e Mattia Furlani. Gare trasmesse in tv e streaming su RaiSport.