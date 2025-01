Gli avversari. Inzaghi: "Nessuna vendetta: vogliamo vincere»

"Nessuno spirito di rivalsa o di vendetta ma vogliamo vincere". L’allenatore del Pisa Filippo Inzaghi (nella foto) sembra essersi messo alle spalle la sconfitta patita all’andata allo stadio dei Marmi e magari averne fatto tesoro. "La partita dell’andata è stata una storia a sé. E’ chiaro che ci è dispiaciuto giocare in dieci per quasi tutta la partita. Vogliamo soltanto vincere e per battere la Carrarese, che assieme alla Juve Stabia è una delle grandi sorprese del campionato, ci vorrà il miglior Pisa trascinato da uno stadio e da una tifoseria che ci dovranno dare una mano già dal riscaldamento. La Carrarese è una delle squadre più in forma e quello che ha se lo è meritato sul campo ma anche noi stiamo bene ed un po’ di riposo ci ha dato ulteriore energia. Ci siamo guadagnati una classifica insperata da parte di tutti e meritata e adesso ce la vogliamo tenere stretta. Per questo siamo carichi e vogliamo fare una grande partita. Spero che la squadra riallacci il nastro da dove ha lasciato e mi auguro che abbia lo stesso spirito visto sia col Sassuolo che con la Sampdoria. Sarà una gara complicata ma giocheremo nel nostro stadio, pieno, e avremo voglia di regalare subito nel nuovo anno una grande gioia ai nostri tifosi in quello che resta un derby. Ci vorrà pazienza ma sappiamo che tutto dipende da noi. Dopo un grande girone d’andata dove nessuno si aspettava di vederci lì, adesso anche la nostra consapevolezza deve aumentare perché abbiamo visto che molte partite dipendono da come le affrontiamo". Questo mese di gennaio è caratterizzato anche dal mercato sul quale, però, Inzaghi ha cercato di glissare. "Del mercato e dei giocatori in uscita non mi interessa nulla. Chi è al Pisa lotterà per questa maglia sino all’ultimo minuto. Non voglio distrazioni in questo momento ma che tutti sudino e diano il massimo. Se poi qualcuno non è contento e vorrà andare altrove per avere più spazio lo accontenteremo". Gian. Bond.