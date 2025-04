Pallavolo Massa Carrara: semifinale playoff Serie C maschile già assicurata

La Pallavolo Massa Carrara si avvia a disputare l’ultima giornata della Poule Promozione avendo già in tasca il lasciapassare per la semifinale playoff del campionato maschile di Serie C. Un traguardo inimmaginabile se si pensa che il team apuano aveva iniziato la post season dall’ultimo posto fra le otto pretendenti. "Siamo partiti da una situazione complicata – ricorda il coach Luca Cei – e per questo ci siamo detti di giocare una partita alla volta senza far calcoli. Al termine del girone d’andata la classifica si era accorciata molto ed abbiamo cominciato a fare la bocca ad un posto nelle prime cinque. Adesso che lo abbiamo conquistato resta solo da definire se chiuderemo al quarto o al quinto posto".

"Sarà un ultimo turno strano – prosgeue – perché diverse formazioni hanno già raggiunto il proprio obiettivo. Ad esempio il Torretta Livorno è già sicuro di arrivare secondo così come il Volley Prato terzo. Noi per rimanere quarti dovremo battere la capolista Arezzo che verrà a Massa sabato avendo già festeggiato la promozione. Da parte nostra c’è la volontà di vincere per mantenere la positività in essere. Comunque vada giocheremo la semifinale d’andata in casa al Palazzetto dello sport di Massa il 3 maggio ed il 10 maggio il ritorno in trasferta con eventuale bella il 17 maggio. Per il momento devo fare soltanto i complimenti ai ragazzi perché non era semplice fare quello che hanno fatto loro. Quest’anno abbiamo cambiato molto e si è reso necessario un periodo di assestamento. In quest’ultimo periodo abbiamo deciso di impostare una formazione più da attacco. Ci abbiamo guadagnato al servizio e nelle soluzioni offensive ma logicamente perdiamo qualcosa in ricezione ed in difesa. Vedremo se anche nelle partite ad eliminazione diretta manterremo un nostro equilibrio".

"Sicuramente – conclude – c’è la voglia di misurarsi con squadre che abbiamo già affrontato nella regular season per testare quanto siamo cresciuti".

Gianluca Bondielli