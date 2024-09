Golf, big in USA allo sprint finale: Scottie Scheffler sogna lo scettro del migliore

Roma, 28 agosto 2024 – Il rinnovato percorso dell’East Lake Golf Club, ad Atlanta in Georgia, è palcoscenico del Tour Championship, terzo e ultimo appuntamento dei Playoffs della FedExCup 2024. Al via i migliori 30 giocatori del ranking americano che sono pronti a sfidarsi per contendersi lo scettro di Re del PGA Tour. L'evento, che chiude la stagione 2023-2024, vede in gara tutti i top player del mondo.

La gara si gioca con formula stroke play sulla distanza di quattro giri senza taglio. Il formato Starting Stroke, in vigore dal 2019, prevede l’azzeramento dei punti del ranking che vengono tramutati in colpi di vantaggio al via. I riflettori sono puntati su Scottie Scheffler e Xander Schauffele autori di una stagione straordinaria. Il primo, numero uno al mondo, ha coronato i successi dell’anno con la medaglia d’oro ai Giochi di Parigi. Per due anni consecutivi si è visto soffiare il titolo proprio in occasione dell’ultimo appuntamento stagionale: nel 2022 da Rory McIlroy e lo scorso anno da Viktor Hovland.

Ora parte dal vertice della classifica con il punteggio di -10 due di vantaggio su Xander Schauffele, vincitori di due titoli dello slam nel 2024. Dietro di loro il giapponese Hideki Matsuyama (bronzo in Francia alle Olimpiadi), terzo con -7 che ha vinto il FedEx St. Jude Championship (primo torneo dei play-off del PGA Tour), ma è stato costretto a ritirarsi dopo il primo round del BMW Championship per via di un problema alla schiena. Ha vinto il torneo Keegan Bradley, capitano degli Usa alla Ryder Cup 2025, che parte dal quarto posto con -6. Un colpo di ritardo per Ludvig Aberg mentre al via da -4 il nordirlandese Rory McIlroy, unico giocatore ad aver fatto sua la FedEx Cup per tre volte (2016, 2019 e 2022).

Gli altri big in gara

Completano il ranking Collin Morikawa, Wyndham Clark, Sam Burns, Patrick Cantlay, Sungjae Im, Sahith Theegala, Shane Lowry, Adam Scott, Tony Finau, Byeong Hun An, Viktor Hovland, Russell Henley, Akshay Bhatia, Robert MacIntyre, Billy Horschel, Tommy Fleetwood, Sepp Straka, Matthieu Pavon, Taylor Pendrith, Chris Kirk, Tom Hoge, Aaron Rai, Christiaan Bezuidenhout e Justin Thomas. L'ultimo atto della FedEx Cup, che garantirà al vincitore un super jackpot di 25.000.000 di dollari, andrà in scena da domani (giovedì) a domenica 1° settembre sul percorso dell'East Lake Golf Club.