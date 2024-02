Golf, favola Knapp: da buttafuori a trionfatore nel Pga Tour in Messico

Vallarta (Messico), 26 febbraio – Da buttafuori a stella del Pga Tour. Questa la storia che è arrivata nel fine settimana da Vallarta, in Messico, dove Jake Knapp ha conquistato il primo titolo del circuito. Il giovane americano è alla nona partecipazione sul Pga Tour e ha domato il percorso di Vidanta Vallarta arrivando a quota -19. Non una vittoria semplice quella del Mexico Open, bensì un duello all’ultimo putt con il compagno di gioco, il finlandese e debuttante Sami Valimaki. Knapp ha costruito il successo nella terza giornata grazie al giro in 63 colpi (-8), con il record di 28 colpi nelle prime nove buche, con il quale è riuscito a prendere il largo sui suoi diretti inseguitori. Alle sue spalle Valimaki è rimasto a due colpi di distanza. Il due volte vincitore del DP World Tour, con l’ultima vittoria ottenuta nel Commercial Bank Qatar Masters lo scorso anno, ha chiuso con 69 colpi l’ultima giornata senza riuscire a mettere pressione a Knapp sin dalla prima buca di domenica, quando ha tirato il suo driver proprio contro una barriera di recinzione ed è stato costretto a un colpo di penalità.In un torneo in cui erano presenti solo quattro dei primi 50 dell’Official World Golf Ranking e quattro dei primi 30 della classifica della FedEx Cup, completano il podio in terza posizione a pari merito a -14, Stephan Jaeger (65), C.T. Pan (65) e Justim Lower (68).Al torneo ha partecipato anche Francesco Molinari, che non ha passato il taglio, chiudendo le 36 buche in +2. La scalata e il passato da buttafuori per Jake Knapp. Solo due anni fa, dopo aver perso la carta per giocare sul Korn Ferry Tour a fine 2021, il giovane americano ha fatto il buttafuori in un night club per nove mesi. L’orario gli permetteva di allenarsi alla luce del giorno e di guadagnare soldi per gli eventi del mini-tour e del Pga Tour Canada. L’anno scorso poi è tornato al Korn Ferry Tour e una solida stagione gli ha consentito di ottenere la promozione per il Pga Tour. Ma il 2023 è stato agrodolce: Knapp ha perso suo nonno, Gordon Bowley, in aprile, dopo una battaglia di due anni contro il cancro al colon. Suo nonno era uno dei suoi più grandi sostenitori e lo chiamava dopo ogni gara. Knapp ha le iniziali del nonno tatuate appena sotto il bicipite sinistro e, in un ultimo gesto di affetto e riverenza, mantiene viva la tradizione, continuando a inviare messaggi al nonno.”Sì, ho avuto una piccola conversazione con lui questa mattina e gli ho parlato della giornata e avrei voluto che fosse qui a guardarla e a vivere tutto questo. So che se mi fossi abbattuto o se mi fossi innervosito o iniziavo a fare qualcosa di sbagliato, lui (il nonno ndr.) mi avrebbe dato una specie di bacchettata sulla nuca e mi avrebbe detto: ‘Dai, mettiti al lavoro'”. Knapp è il terzo esordiente a vincere il suo primo titolo sul Tour in questa stagione, eguagliando il numero di tutta la scorsa stagione.