Golf: Woods debutta con sconfitta nella sua lega tecnologica

Roma, 15 gennaio 2025 – Il golf è diventato show negli Stati Uniti grazie alla TGL (Tomorrow's Golf League), la nuova lega tecnologica creata da Tiger Woods, Rory McIlroy e Mike McCarley, ex CEO di Golf Channel. Dopo tanta attesa è sceso in campo Tiger Woods che ha dato spettacolo, seppur sconfitto con il suo team in rappresentanza del Jupiter Links Golf Club. Il debutto ovviamente è stato da star: musica “Eye of the Tiger” a tutto volume, luci da stadio e standing ovation del pubblico, dove erano presenti la mamma, i figli e Serena Williams. Al SoFi Center di Palm Beach Gardens, in Florida, il 15 volte campione Major ha subito, insieme a Max Homa e Kevin Kisner una pesante sconfitta per 12 a 1. Tenuto in panchina Tom Kim che difficilmente avrebbe potuto cambiare le sorti del match. Ha trionfato il trio di Los Angeles Collin Morikawa, Justin Rose, di ritorno dalla Team Cup di Abu Dhabi, vinta da capitano con la squadra della GB&I, e Sahith Theegala, con Tommy Fleetwood lasciato a riposo. Collin Morikawa, che ha messo sui giusti binari l’incontro grazie al primo punto, si è presentato in campo con la maglietta "LA strong", mostrando solidarietà verso l'estesa città nel sud della California devastata dagli incendi. Tra i più accaniti tifosi della squadra californiana l’ex dominatrice del tennis mondiale Serena Williams, presente con il marito Alexis Ohanian e la sorella Venus. Come in ogni evento americano che si rispetti non sono mancate le polemiche. Su X l’attacco diretto a “the Queen” con molti critici che hanno invitato a “toglierle il microfono perché non sa quello che dice”. Inoltre, un osservatore ha definito l’evento “golf da luna park”. La musica incessante ha avvicinato la gara più a un concerto rock che una competizione di uno degli sport con la maggior tradizione della storia. Fowler ha definito il TGL “una caverna glorificata” a sottolineare la stranezza nel giocare come star a un simulatore. Il golf sembrava abbastanza reale e i giocatori parevano sinceramente coinvolti nel risultato. Gli spettatori hanno applaudito ogni colpo sul maxischermo, sia se visti dal vivo nell’arena, sia che guardassero in televisione. Inoltre, i fan hanno avuto a disposizione una serie completa di statistiche come la velocità della palla e l’angolo di lancio. “Sono entusiasta di essere tornato a giocare – ha commentato Woods - Non abbiamo giocato bene, ma questa è un'altra storia. La TGL può essere vista come una nuova vetrina per il golf… e speriamo di poterla far conoscere a molti fan”.