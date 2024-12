Gran Premio Duomo: Vivid Wise As chiude la carriera all'ippodromo Visarno

Si alza oggi il sipario sul 78’ Gran Premio Duomo di trotto. Evento di Gruppo 1 sui 1600 metri, montepremi euro 121.000, che si disputerà nella splendida scenografia dell’ippodromo Visarno ‘Cesare Meli’ alle Cascine.

Nell’albo d’oro figurano i nomi dei formidabili Tornese, Keystone Patriot e Crown’s Invitation. Saranno otto i cavalli di eccellente valore che si contenderanno quest’anno il prestigioso titolo, fra cui spicca Vivid Wise As (campione uscente 2023) che correrà l’ultima gara della sua fantastica carriera.

Ad ostacolare il suo cammino ci proveranno i titolati Capital Mail con Antonio di Nardo e Bleff Dipa, finisseur guidato dall’esperto Robi Vecchione.

A fianco del Gp Duomo si svolgerà il 61’ Premio Cupolone (euro 13.200), che presenterà in vetrina interessanti purosangue di 2 anni. Il convegno odierno di otto corse inizierà alle 12,55.

Per i bambini sono in programma piacevoli attrazioni con la presenza di Babbo Natale, la possibilità di montare i pony per il battesimo della sella. Ingresso 3 euro per gli adulti, gratuito per i bimbi.