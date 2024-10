Grande vittoria di Bcl. Super difesa biancorossa

SWAG BASKET CECINA

68

BASKET BALL CLUB

74

Vittoria super per BCL che sbanca il Palapoggetti e bissa il successo di domenica scorsa. L’avvio è promettente per la squadra di coach Olivieri, con una super difesa che manda in tilt gli ingranaggi dell’attacco labronico. I biancorossi, per l’occasione in tenuta scura, giocano in scioltezza. Bilanciati nel settore offensivo, con alternanza di soluzioni, sia dal perimetro sia in paint area, ma soprattutto decisi in difesa, costringendo i padroni di casa a perdere palloni e affrettare i tiri.

E infatti il parziale del primo quarto lo dimostra, vantaggio lucchese 4-9 al 3’ e 6-14 al 6’. I labronici segnano 8 punti nei primi 8 minuti, la metà dalla lunetta, 12-18 dopo i primi 10’. Unica difficoltà il contenimento del totem Tintori sotto le plance. Sempre con Vignali ai box, la truppa di Olivieri gioca da squadra, senza un protagonista assoluto.

L’avvio del secondo periodo segue la falsariga del primo: Lippi sugli scudi e massimo vantaggio lucchese al 3’, 16-26. Coach Da Prato, per i padroni di casa, chiama time out e all’uscita da quest’ultimo Lucca becca un parziale di 5-0 che riapre tutto in pochi secondi, 21-26, ma due triple ospiti e un libero di Pierini sanciscono il nuovo massimo vantaggio per Barsanti e compagni, 21-32 al 15’. Olivieri ruota il roster, si punta sull’esperienza nella seconda parte del secondo quarto, con Barsanti, Del Debbio e Tempestini in campo. La difesa lucchese costringe i padroni di casa ad una quantità industriale di palloni persi.

Barsanti fissa il +12, sul 25-37. Il tecnico di casa prova la zona 2-3 con pressing a tutto campo incorporato e i dividendi di questa mossa arrivano subito, Lucca perde lucidità e subisce un parzialone di 0-10. Si va all’intervallo lungo sul 35-37. Dilapidato quasi tutto il vantaggio.

In avvio di ripresa Cecina mette la freccia, 40-39. Fasi alterne, magia di Lippi che con un gioco da 3 punti la ribalta di nuovo, 42-45 al 25’. Cecina con Dabo 49-46, la pareggia di nuovo Tempestini dall’angolo. Si viaggia sul filo dell’equilibrio, 52-55 al 30’. Il quarto periodo si apre nel segno di Dubois, poi Barsanti e Del Debbio per il 57-62 al 33’. Si viaggia punto a punto, i livornesi tornano avanti al 36’, 64-63, ma Del Debbio con 3 liberi firma il controsorpasso, 64-66.

Simonetti 0/2 ai liberi, ma Dubois e Trentin siglano le due triple decisive, 68-72 al 39’. Game over. Mercoledì 9 ottobre alle 21, BCL di nuovo in campo al Palatagliate per il turno infrasettimanale contro Spezia.

Massimo Stefanini