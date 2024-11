Grifo, Faroni condivide i problemi su whatsapp: "Ereditata una situazione difficile: serve tempo"

Musica e ritornello non cambiano. Ma stavolta c’è una novità: il presidente Faroni condivide con i tifosi le difficoltà incontrate al suo arrivo nel club attraverso un canale whatsapp. Ancora una volta, il lungo sfogo è tutto incentrato sulla questione economica e nessun riferimento alla profonda crisi in campo. I tempi per parlare di calcio non sono maturi. Il percorso, fa sapere il presidente, sarà lungo.

"Cari tifosi del Perugia, prima di tutto devo dire che è un onore essere in contatto con voi e poter lavorare giorno dopo giorno come presidente del Perugia per risolvere una situazione molto complessa – l’esordio del presidente Faroni – . Quando abbiamo preso le redini del club ci siamo trovato di fronte a condizioni molto delicate, molto peggiori di quanto abbiano analizzato gli esperti. L’infrastruttura, le finanze e vari aspetti chiave del funzionamento dell’AC Perugia richiedevano, e richiedono ancora, attenzione urgente. Un debito cronico degli ultimi anni, superiore al budget annuale, unito a una perdita annuale del 50% del budget, ci costringe a raddoppiare gli sforzi per risanare la situazione. Durante queste settimane, abbiamo iniziato a lavorare per sanare e bilanciare le finanze del club e recuperare la solidità che il Perugia necessita. Questo processo implica investimenti economici importanti che stiamo realizzando e continueremo a fare per un lungo periodo. Abbiamo anche preso decisioni difficili, ma tutte con l’obiettivo di riportare il club al posto che merita e soprattutto assicurargli il futuro che merita. Come ho detto fin dal principio, sono convinto che i club appartengono ai loro tifosi. È fondamentale avere un club aperto a tutti voi. La società che presiedo adempirà alle sue funzioni e prenderà le decisioni necessarie ma è anche importante che siate informati e sappiate cosa succede nel club". L’annuncio del nuovo strumento. "Il lancio del nostro canale ufficiale Whatsapp. Da ora in poi, questo canale sarà lo spazio per tenervi informati giorno dopo giorno su tutte le migliorie, i cambiamenti, i risultati, le attività, i progetti e gli eventi che si realizzano nel club. Vogliamo condividere nel dettaglio come si trovava il club quel 7 settembre, cosa abbiamo fatto da allora, le migliori strutturali, anche le più piccole, i risultati raggiunti, gli investimenti in vari settori. È fondamentale per noi costruire una relazione più stretta con voi affinchè vi sentiate parte attiva di ogni passo che faremo. La comunicazione trasparente e fluida sarà una priorità. So che gli ultimi tempi e il presente non sono stati facili, tutti vogliamo vedere il club al suo posto, dove merita di essere. Ma devo dire che raggiungere questo obiettivo sarà un percorso lungo, duro e pieno di sfide. Sono impegnato in questo obiettivo e convinto che, insieme, potremo superare tutto ciò che ci troveremo di fronte e festeggiare i 120 anni nel 2025 come meritiamo".

F.M.