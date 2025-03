Grifo, Giraudo punta il derby con la Ternana: "Saremo affamati e daremo battaglia"

"Abbiamo scongiurato un finale tortuoso e adesso viene il bello". Federico Giraudo prepara lo sprint biancorosso, carico di fiducia dopo gli ultimi risultati ottenuti dal Grifo di Cangelosi. "Finalmente siamo riusciti a sfatare il tabù delle due vittorie consecutive – continua il terzino sinistro – Questo è per noi molto importante, soprattutto a livello mentale, perché più che per la classifica, ci danneggiava nel morale. In pochi giorni abbiamo conquistato due successi, siamo tranquilli e adesso puntiamo al decimo posto".

Qual è l’umore del gruppo?

"C’è entusiasmo, quello giusto per affrontare questo finale, c’è una ritrovata spensieratezza. Siamo stati sempre compatti e razionali, ma un nuovo allenatore porta una ventata di aria nuova. Inoltre, c’è da dire, che oltre ai risultati, sono rientrati giocatori importanti. Ora dobbiamo cavalcare questa onda di entusiasmo".

Cosa ha portato di nuovo il tecnico Cangelosi?

"Ha portato idee tecnico tattico diverse, il modo di giocare è semplice ma offensivo. Vedendo anche il nostro momento e le caratteristiche della rosa si è anche adeguato a noi, è stato intelligente. Bisogna dire che il recupero degli infortunati ci ha dato una grande mano, anche le nostre prestazioni sono diverse, perché alla fine in campo andiamo noi. Prima di questa serie positiva anche noi abbiamo commesso i nostri errori".

È tra i giocatori più utilizzati in questa stagione: tre allenatori, Giraudo sempre in campo.

"Non sono pienamente soddisfatto della stagione, certo mi fa piacere essere stato sempre utilizzato, vuol dire che gli allenatori riconoscono in me qualità che possono essere messe al servizio della squadra. Ora cerchiamo a raggiungere il nostro obiettivo: sarebbe gratificante per me e per tutti".

Domenica c’è il derby: che gara si aspetta?

"Arriva in un momento ottimo per noi. Affrontiamo questa sfida importante con la testa sgombra, fiducia e motivazioni alte. Posso dire che non sbaglieremo atteggiamento, sarà un Grifo da battaglia. Arriviamo con meno pressioni rispetto a loro che si giocano il campionato. Bravi loro, ma hanno una pressione maggiore e questo aspetto può darci qualcosa in più. I favoriti sono loro, hanno il doppio dei nostri punti, ma nei derby tutto può succedere. Noi saremo pronti ad azzannare i nostri momenti favorevoli. Andiamo a battagliare e non abbiamo paura. Ci dispiace arrivare a questa gara di cartello senza tifosi, cercheremo di non farci travolgere da questa cosa. Anzi saremo affamati, perché vogliamo regalare una gioia a questa città".

Che ricordi ha della sua esperienza a Terni?

"Ero un ragazzo alle prime esperienze (stagione 2018-2019), ho un ricordo positivo del gruppo che si era creato. Non è stata un’annata facile, ma ho fatto esperienza e mi è servito per la mia crescita".