Grifo, passi avanti verso la firma. Fg e Academy cambiano le carte in tavola

La trattativa per la cessione delle quote del Perugia calcio è entrata nel vivo. Tra alti e bassi e variazioni sul tema, tra domani e gli inizi della prossima settimana le parti dovrebbero mettere nero su bianco di fronte al notaio. Ma tante cose sarebbero cambiate rispetto all’accordo che Santopadre e Faroni avevano firmato settimane fa con valore fino al 30 agosto. Sono cambiate alcune cifre, sono cambiati i rapporti e potrebbero cambiare anche le condizioni di vendita. L’affare, però, nonostante qualche frizione e disaccordo sulla valutazione di alcune situazioni, non sarebbe in discussione. Nel contratto preliminare Faroni avrebbe preso l’80 per cento e Santopadre il 20 per cento, con l’attuale presidente che sarebbe rimasto fino a giugno prossimo. Rimasta invariata la prima tranche di pagamento che verrà liquidata al momento dell’atto: 300mila euro per iniziare. Ma nel corso di questi giorni a creare disaccordo (dopo la questione-Iannoni) sarebbe stata la differente valutazione del progetto Academy e di conseguenza anche la questione sponsor tecnico (la Fg Sport del presidente biancorosso) di prima squadra, settore giovanile, scuola calcio e, non da poco, di tutte le società affiliate al Perugia calcio.

La faccenda avrebbe un po’ inasprito gli animi ma pare ci sia la volontà di Santopadre di chiudere l’affare anche a condizioni differenti. Nel senso che indiscrezioni parlano della possibilità da parte di Faroni di rilevare l’intero pacchetto, ma ci sono, da questo punto di vista, versioni contrastanti: c’è chi dice che sia l’argentino a volere l’intero pacchetto, chi invece sostiene sia Santopadre che offre questa possibilità (se non ci saranno vincoli con l’agenzia delle entrate) anche perché i rapporti tra i due si sarebbero freddati e una convivenza potrebbe essere difficile da sostenere.