Grifo, pesante gap tra punti e rosa. Solo le retrocesse valgono di più

La rosa biancorossa è di valore. Certo, quando è al completo. Sulla carta, quindi, una volta recuperati i calciatori più rappresentativi, i biancorossi dovrebbero ambire ai primi posti in graduatoria, almeno stando alle quotazioni di transfermarkt, il portale specializzato nel valore delle rose. Nel girone biancorosso spicca il Milan Futuro che per valore della rosa supera i 33 milioni di euro. Ma si sa, come era anche per la Juventus Next Gen, le dinamiche delle seconde squadre sono differenti rispetto alle altre squadre. Sotto alla squadra rossonera, che è partita con qualche difficoltà, c’è la Ternana che conta un valore di 6,95 milioni di euro. La squadra, retrocessa dalla serie B , oggi rispecchia la sua posizione, visto che è seconda in graduatoria con 16 punti. Al terzo posto come valore della rosa c’è l’Ascoli (quasi sei milioni di euro), l’altra squadra che nella passata stagione militava in serie B. I bianconeri non sono messi benissimo: hanno conquistato 8 punti, uno in più del Grifo e ieri hanno annunciato l’arrivo in panchina di Domenico Di Carlo. Sotto l’Ascoli c’è la Spal con 5,65 milioni e con 5,34 milioni c’è il Perugia. La capolista Pescara è un gradino sotto al Grifo. I biancorossi hanno un valore importante anche perché la rosa è tra le più numerose del girone (32 elementi). Quali i giocatori più quotati a disposizione di Formisano? Sono tre i giocatori che hanno un valore di quattrocentomila euro: il centrocampista Di Maggio, l’attaccante Seghetti e il difensore Giraudo. L’attaccante Montevago, che un anno fa valeva 800mila euro "paga" la stagione passata, anche se con l’inizio di questo campionato tornerà a far alzare la sua quotazione che oggi è di 200mila euro. Il Perugia ha bisogno di tornare al più presto in carreggiata: le due sfide casalinghe, con Lucchese e poi con l’Entella, sono una buona occasione.